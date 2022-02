Amici 21: Celentano contro Todaro è scontro di fuoco, ecco cosa è successo

Amici 21: continua lo scontro tra gli insegnanti di danza, Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano. Vediamo cosa è successo.

Gli animi si accendono ad Amici 21. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, tra gli insegnati di danza Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è successo di tutto.

Avendo due caratteri molto forti entrambi, spesso non riescono a trovare un punto d’accordo. Ma questa volta, si è toccato proprio l’apice.

Una forte discussione è avvenuta nella puntata andata in onda il 6 febbraio. Il punto centrale è sempre Mattia, allievo del maestro di Latino, che qualche tempo fa si era fatto male. Ma per Todaro il ragazzo deve rimanere nella scuola e deve essere solo il medico a decidere se il ragazzo lo può fare o meno.

Alessandra Celentano vorrebbe sostituire Mattia con un altro allievo scelto da lei, tramite una sfida. Ma per la maestra di Danza Classica, forse, l’allievo di Todaro non è ancora al 100%. E per questo ha annullato questa gara. Ma da qui, tra i due maestri è subito scontro.

Amici 21: nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Todaro ha subito detto “Imbarazzante la richiesta della sfida. Un ipotetico Mattia in forma al Serale sarebbe un problema per i suoi, meglio farlo fuori adesso”.

La Celentano ha subito replicato “Sei imbarazzante te lo ripeto”. Ma i due insegnanti poi hanno alzato i toni e si sono parlati anche l’uno sopra l’altro.

Tra le altre cose, la Celentano accusa il maestro di Latino di non “tutelare” il suo allievo. Todaro, invece, dal canto suo, ha replicato dicendo che non era ancora in forma semplicemente perché è stato per molto tempo fermo.

Dopo aver fatto ballare lo sfidante scelto da lei stessa, la Celentano ha voluto annullare la sfida con Mattia ed ha dato un banco al nuovo ragazzo, Leonardo.

E Todaro ha detto, arrabbiato, “Fa come ca**o gli pare a lei”. E non finisce qui, le ha anche detto “Tu non capisci un ca**o di latino”. La risposta della Celentano non si fa attendere “Tu non capisci un ca**o di tutto il resto”.

Insomma, tra i due maestri sicuramente non è finita qui. Cosa succederà ancora tra la maestra Alessandra Celentano e il maestro Raimondo Todaro.