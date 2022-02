Amici: Gigi D’alessio ha raccomandato LDA con una telefonata? Ecco la verità

Amici, Gigi D’alessio avrebbe raccomandato il figlio LDA con una telefonata? Ecco la verità in merito al talent show di Maria De Filippi.

Anche quest’anno, il talent show di Maria De Filippi è pronto a sfornare, come ormai succede da tantissimi anni, nuovi talenti pronti a sfondare nei vari campi del mondo artistico.

Sin dall’inizio del programma però, ha fatto discutere la presenza di LDA, meglio conosciuto da tutti per essere il figlio di Gigi D’Alessio; il celebre cantautore ha davvero raccomandato il figlio con una telefonata? Ecco la verità a riguardo.

Amici, Gigi D’alessio ha raccomandato LDA con una telefonata? La verità

Un cognome sicuramente pesante quello che porta LDA specie se, appunto, cerca di fare carriera nel mondo della musica; sono in molti quelli che, sin dall’inizio della sua avventura ad Amici, lo hanno etichettato come raccomandato.

Ma davvero Gigi D’Alessio ha sfruttato la sua fama per aver entrare il figlio nella celebre scuola di Maria De Filippi? In merito alla questione ha deciso di fare chiarezza lui stesso, in una diretta su Instagram con Fanpage.

“Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano che è figlio di, io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata” le parole del cantautore, che confessa quindi di non aver fatto nessuna pressione affinché la De Filippi facesse entrare LDA nella sua scuola.

Il cantautore è apparso molto soddisfatto della carriera del figlio, che tra l’altro ha anche ottenuto il disco d’oro; secondo lui, è importante che LDA si ‘faccia le ossa’, andando incontro anche a delle delusioni.

“A me fa piacere se lui sbatte la testa al muro, perché è quello che ti fa crescere. Sapeste quanti muri ho rotto io con la testa. Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla” spiega Gigi D’Alessio, che parla anche di quante difficoltà abbia incontrato lui stesso.

“Noi del Sud dobbiamo sempre lavorare di più per ottenere qualcosa. Siamo nati per non avere, ecco perché quando otteniamo qualcosa sembra quasi sia successo un miracolo” conclude il cantante.

Gigi e LDA non si vedono dallo scorso settembre, da quando il giovane rapper è entrato nella scuola di Amici; le regole imposte per il contenimento del Coronavirus vietano infatti visite con l’esterno.

Anche a distanza, D’Alessio sta seguendo con molto orgoglio il percorso del figlio, un’esperienza che lo aiuterà a formarsi a tutto tondo: “Ha imparato a cucinare e a rifare il letto” sottolinea il cantautore, da poco diventato papà del suo quinto figlio.