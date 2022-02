Alessandro Del Piero, avete mai visto i figli? Bellezza rara, ecco la famiglia dell’ex-campione di Calcio e simbolo della Juventus.

Sono ormai passati diversi anni dall’addio al Calcio giocato di Alessandro Del Piero, uno dei grandi talenti che il Calcio italiano ha saputo sfornare; campione del mondo nel 2006, la sua carriera è stata contornata di successi.

Tutti gli amanti del pallone hanno sicuramente ancora negli occhi le giocate dell’ex-numero 10 juventino, ma forse in pochi conoscono i suoi figli; eccoli, sono bellissimi e uno ha anche deciso di seguire le orme del padre.

Alessandro Del Piero, ecco i suoi i figli: tutto su di loro

Molto riservato, l’ex-calciatore non ha mai amato condividere dettagli sulla sua vita privata; al suo fianco, come moglie dal 2005, Sonia Amoruso, sposata da Del Piero in una cerimonia svolta in gran segreto a Torino.

Il grande amore della coppia, che dopo la separazione nel 2018 pare si siano riconciliati, ha dato tre meravigliosi frutti; i due hanno infatti avuto tre figli, Tobias, Dorotea e Sasha.

Il primogenito di Alessandro e Sonia è Tobias, nato nel 2007 e oggi quindicenne; due anni dopo la coppia ha avuto Doroeta e poi, solamente un anno dopo (nel 2010) è nata la figlia Sasha.

I tre ragazzi sono spesso protagonisti sul profilo social di Alessandro Del Piero, che ama condividere coi suoi fan i momenti passati in compagnia dei figli; il campion del mondo è molto legato alla sua famiglia e avrebbe un rapporto splendido con tutti e tre.

Sebbene sia troppo presto per dire cosa i ragazzi faranno da grandi, pare che Tobias sia già instradato nel seguire le orme del padre, da cui ha ereditato il talento; il ragazzo gioca infatti nella Juventus Academy di Los Angeles.

Del Piero, nella parte conclusiva della sua carriera, ha giocato per due anni in Australia, nel Sidney FC, con Tobias che pare essere instradato ad iniziare la sua carriera lontano dall’Italia, proprio dove il padre ha dato gli ultimi calci al pallone come professionista.

Che presto la Nazionale Italiana possa vantare tra le sue fila un nuovo Del Piero? Presto per dirlo, ma pare che il talento a Tobias non manchi.