Sanremo: incidente in platea, ecco cosa è successo e come stà la donna

Quest’anno Sanremo ha presentato un colpo di scena dopo l’altro: durante la quarta serata, una donna del pubblico ha avuto un malore.

Il Festival di Sanremo 2022 si sta rivelando un campo di battaglia in cui pochi riescono a sopravvivere. Durante la terza serata, la platea e il pubblico a casa ha potuto assistere all’epocale caduta del cameraman durante l’esibizione di Cesare Cremonini. Mentre i telespettatori hanno notato una ripresa strana che si concludeva ambiguamente verso il soffitto, il pubblico presente a teatro ha potuto associare quell’inquadratura alla caduta del famoso dipendente. Inutile dire che il video sia diventato virale sui social, diventando la base di moltissimi meme e vignette simpatiche. Tuttavia, durante la quarta serata dello spettacolo, una donna presente in platea ha dovuto affrontare una situazione che di simpatico aveva ben poco. Scopriamo insieme cos’è successo.

Tragico incidete al Teatro dell’Ariston

Sanremo 2022 sta riservando un colpo di scena dopo l’altro: durante la quarta serata del Festival, una donna è stata portata immediatamente in pronto soccorso. Sembra infatti che durante l’esibizione, l’obiettivo fotografico di un dipendente si sia staccato dalla macchinetta, colpendo violentemente la donna che si trovava in prossimità della galleria. Amadeus ha assistito alla scena, ma non ha fatto trapelare niente, del resto – the show must go on. Gli unici consapevoli di quando accaduto, sono state proprio le persone del pubblico, le quali hanno assistito alla scena dei soccorsi.

Nonostante questo – dalle informazioni trapelate – sembra che alla fine lo spavento abbia superato il danno e che la donna sia fuori pericolo. Dopo gli incidenti avvenuti durante la terza e la quarta serata, cosa dobbiamo aspettarci per la finalissima? Attualmente, i più apprezzati dal pubblico rimangono Mahmood e Blanco, Elisa, ma anche Gianni Morandi ed Emma. Non si fanno ancora ipotesi su chi ci rappresenterà sul palco dell’Eurovision Song Contest. Chiunque sia il futuro vincitore, sarà in grado di reggere il confronto con gli iconici Maneskin? Staremo a vedere.