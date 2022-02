Sanremo: svelato quanto guadagnano i cantanti che partecipano

Non solo visibilità e gloria per chi sale sul palco dell’Ariston: ecco quanto guadagnano i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è iniziato alla grande. Alla sua terza conduzione consecutiva del Festival, Amadeus sta registrando record di ascolti. Numeri che non si erano mai visti per la più famosa kermesse musicale italiana. Traguardi ambiziosi, raggiunti grazie alla straordinaria conduzione, ma anche ai cantanti in gara.

A proposito di questo, in tanti si chiedono quanto guadagnano i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo. Certo, partecipare ed esibirsi sul palco dell’Ariston, per un’artista, equivale a vincere alla lotteria. Ma ciò non esclude che sia previsto un lauto guadagno economico.

L’entusiasmo per questa edizione 2022 del Festival di Sanremo è alle stelle. A testimoniarlo sono sicuramente i grandi ascolti e gli impressionanti numeri sui social. Parliamo certo del più grande evento televisivo in Italia, ma questo successo non è affatto scontato.

Anche quest’anno, infatti, ci sono grandi ospiti e il livello dei partecipanti in gara è altissimo. Sul palco dell’Ariston si stanno susseguendo artisti incredibili e di grande fama, come Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Mahmood, e tanti altri.

L’incredibile reputazione e prestigio degli sfidanti ha suscitato grande curiosità nei telespettatori riguardo a quanto ammonti il cachet dei partecipanti. In questo articolo, dunque, ti parliamo di quanto guadagnano i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo.

Come abbiamo detto, la semplice partecipazione al Festival, per un cantante, vuol dire grande visibilità, reputazione e (spesso) grandi vendite dei propri album. Tuttavia, i cantanti vengono comunque ricompensati, anche per via del grande impegno che richiede la preparazione alle 5 serate del Festival.

A riportare le cifre riferite al guadagno dei cantanti in gara a Sanremo è il sito Dagospia. Secondo il quotidiano online, l’importo che riceverebbero le case discografiche degli artisti ammonterebbe a circa 48mila euro per ogni cantante.

Si tratta di un cospicuo compenso che andrebbe a coprire i costi necessari che comporta la partecipazione ad un Festival così importante. Infine una curiosità: Non è previsto alcun premio per chi vince il Festival. I concorrenti, infatti, si dovranno accontentare di una vetrina di circa una settimana, che li permetterà di comparire davanti a milioni di telespettatori.