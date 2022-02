Sanremo: ecco chi ha dovuto disdire all’ultimo minuto

Tra gli ospiti di Sanremo 2022 mancherà un personaggio molto importante, il no all’ultimo minuto ha lasciato Amadeus senza parole.

Era uno degli ospiti più attesi del Festival di Sanremo, tuttavia l’abbandono dell’ultimo minuto è stato inevitabile. Amadeus avrebbe voluto accogliere sul palco dell’Ariston l’attore reduce del successo della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani: stiamo parlando ovviamente di Luca Argentero, il quale avrebbe dovuto fare la sua apparizione proprio nella puntata di ieri 2 febbraio. Tuttavia, la vita dell’attore è stata segnata da una tragedia improvvisa ed inaspettata, per cui ha deciso di dare la priorità alla sua famiglia. Vediamo insieme cos’è successo.

LEGGI ANCHE —> Luca Argentero: ecco la sua meravigliosa abitazione, incredibile!

Luca Argentero da forfait a Sanremo: lutto in famiglia

La famiglia viene prima di tutto, prima della tv, prima dei successi lavorativi, prima delle opportunità di collaborazione, prima del Festival di Sanremo. Nella serata di ieri 2 febbraio, avrebbe dovuto apparire sul palco dell’Ariston Luca Argentero, il quale però ha cambiato idea all’ultimo, a seguito di un’improvvisa tragedia famigliare. Proprio in prossimità dell’inizio del Festival, è venuto a mancare prematuramente il padre di Cristina Marino, moglie e anima gemella dell’attore. A fronte di questo, Argentero ha deciso di focalizzare tutte le sue attenzioni alla sua famiglia e soprattutto alla compagna. Non è emersa nessuna dichiarazione in merito, se non la comunicazione dell’abbandono all’ultimo minuto ad Amadeus. Ancora non si sa con certezza se il suo intervento sia rinviato oppure cancellato definitivamente, fatto sta che – in questo momento – il nostro Doc ha sicuramente altro a cui pensare.

LEGGI ANCHE —> Sanremo 2022: ecco la ballerini di Amici che sarà sul palco

Insomma, niente Luca Argentero al Festival di Sanremo, ma ci saranno altrettanti ospiti importanti ed imperdibili. Dopo il momento emozionante e commovente regalatoci dai Maneskin infatti, è tornata sul palco la talentuosissima Laura Pausini, la qualche prese il decollo professionale nel 1993 proprio al Teatro dell’Ariston – con il brano Solitudine. Ma non finisce qui, mancano ancora altre tre serate e i colpi di scena non mancheranno sicuramente.