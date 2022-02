Pistacchi: i mille benefici che puoi avere mangiandoli

Vediamo insieme se mangiamo questo buonissimo frutto, ovvero i pistacchi quanti incredibili benefici possiamo avere, da non credere!

La frutta secca si dice che è molto grassa, ma come per le noci se ne mangiamo un paio al giorno ci aiutano in modo impensabile per il nostro benessere.

Stessa cosa vale anche per i pistacchi, che non a tutti piacciono, ma sono assolutamente da provare, credeteci.

In questo caso vi indichiamo tutti gli effetti positivi che potete avere mangiandone pochi al giorno, rimarrete senza parole.

Pistacchi: mille benefici in un alimento così piccolo

Iniziamo con il dire che anche se sono dei semi oleosi ci possono aiutare a contrastare svariate problematiche, come la stanchezza e l’affaticamento ma non solamente.

I pistacchi ci possono aiutare anche a combattere l’ipertensione e limitano anche i momenti che siamo stressati.

Il tutto è dovuto al grande quantitativo di ferro che hanno, oltre al potassio e alle Vitamine B, che ci aiutano anche per la nostra circolazione sanguigna.

Troviamo, all’interno dei pistacchi, anche le Vitamine del gruppo E che ci aiutano a migliorare la nostra pelle ed a rallentare l’invecchiamento, oltre che venire in aiuto se abbiamo problemi agli occhi.

Se abbiamo anche problemi legati al transito intestinale, i pistacchi aiutano anche il nostro colon, perchè hanno un elevato numero di fibre.

Ma non sono finiti i loro benefici, perchè troviamo anche fosforo, calcio, magnesio e potassio che ci possono dare una mano per i problemi legati alle ossa.

Stando ad un recente studio, poi nelle persone prediabetiche, mangiare 54 grammi di pistacchi al giorno aiuta a ridurre i livello di glucosio ed insulina.

Ricordiamoci sempre però, che come tutte le cose non bisogna mai esagerare con il quantitativo che mangiamo.

E per qualsiasi informazione aggiuntiva dovete sempre sentire il vostro medico curante che vi saprà indicare il quantitativo giusto da mangiare, e se nel caso, per voi non è consigliabile farlo.

Non fate mai nulla con il fai da te, e non modificate mai la vostra alimentazione se prima non avete parlato con uno specialista.