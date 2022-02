Carnevale: Bomboloni con la friggitrice ad aria, ottimi e veloci

Vediamo insieme come possiamo preparare questa delizia in poco tempo e con la nostra friggitrice ad aria, per un risultato wow!

In questo periodo di feste, anche se un po’ particolari, dovuto ancora alla pandemia per Covid, bisogna distrarsi in qualche modo.

E a Carnevale oltre che a mascherarsi bisogna fare qualche cosa fritto per forza, che siano le frappe, le castagnole o i bomboloni.

Dovete assolutamente in questo caso provare questa ricetta incredibile che in pochissimo tempo vi lascerà senza parole per il risultato.

Bomboloni dal risultato wow

Ma non perdiamoci troppe in chiacchiere e vediamo come possiamo realizzare queste vera e propria goduria per il palato.

Ricordiamo ovviamente che la ricetta originale prevede che vengano fritti in abbondante olio, ma avendo la friggitrice ad aria possiamo farli ed avere un risultato un po’ più salutare, e siamo sicuri che il nostro corpo ci ringrazierà.

E poi magari anche chi è attento alla linea in questo caso potrà fare uno strappo alla regola, non essendo propriamente fritti.

Questa ricetta che vi indichiamo l’abbiamo vista su ChiccheBiscotti ed il risultato, avendo provato è da togliere il fiato.

Ma ecco arrivare la lista degli ingredienti: