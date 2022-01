Carnevale: ricetta velocissima delle chiacchiere dal risultato wow

Poi se abbiamo la macchina della pasta per stendere, dividiamo l’impasto in 3 parti, e ripieghiamo più volte su se stella la sfoglia che ne esce.

Se non l’abbiamo in casa, ovviamente procediamo nello stesso modo con il mattarello e con la forza nelle nostre braccia, ma anche in questo caso cercate di ripiegare l’impasto almeno un paio di volte, farà più bolle!

Adesso tagliamole all’incirca tutte uguale per far si che in cottura abbiamo tutto lo stesso tempo, e se abbiamo la rotella dentellata dividiamola con quella, ma ovviamente non è obbligatoria, usiamo quello che abbiamo in casa.

Iniziamo quindi a friggere in una pentola piccola ma con i bordi alti, e probabilmente non entreranno più di un paio di chiacchiere alla volta.

Facciamo togliere l’olio in eccesso, una volta cotte, adagiando le nostre frappe su di un foglio di carta assorbente o da frittura.

Adesso sbizzarritevi con lo zucchero a velo, ma solamente quando sono ben fredde, ovvero dopo circa 10/15 minuti.

Siamo sicuri che le vostre buonissime frappe andranno a ruba nel giro di pochissimo tempo!