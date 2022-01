Love is in the air anticipazioni: Engin e Peril pronti a tutto

Vediamo insieme che cosa succede per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca che va in onda su Canale 5.

Anche oggi, 27 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove assisteremo ad un qualcosa di davvero molto particolare per quanto riguarda una coppia della soap opera.

Iniziamo infatti con il dire che Piril ha un grande dubbio nei confronti del marito, e per questo motivo ha deciso di seguirlo, perchè secondo lei sta uscendo con un’altra donna.

Engin e Piril decidono di farlo

Ma in realtà, non è assolutamente così, l’uomo ha deciso di aprire in grande segreto una nuova attività, ovvero quella di catering.

Ha deciso di non dire nulla alla moglie per evitare nuove liti, dato il periodo delicato che stanno attraversando.

Piril, quindi può stare tranquilla anche se ovviamente è delusa che il marito le abbia nascosto qualcosa.

Mentre si trovano ad una degustazione, Piril ed Engin vengono a sapere che la preside di una prestigiosa scuola si trova nello stesso posto.

Cercano di fare qualsiasi cosa per avvicinarla e per cercare di iscrivere il piccolo Can, per far si che abbia l’istruzione migliore possibile.

Ma la donna è molto conosciuta perchè fa entrare solamente i figli di chi h sostenuto con colloquio con lei, anche in modo non formale.

I due genitori, ovviamente non si lasciano scoraggiare da questa richiesta perchè il bene principale per il loro figlio Can vince su tutto.

Quindi, staremo a vedere nelle prossime puntate cosa succederà e siamo sicuri che ci sarà veramente da rimanere senza parole.

L’appuntamento quindi è come sempre dal lunedì al venerdì dalle 16.55 circa su Canale 5!