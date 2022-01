Stefano De Martino: ecco quando torna finalmente in tv

Il noto ballerino napoletano – Stefano De Martino – è inarrestabile, arriva una nuova esperienza tv come conduttore. Ecco i dettagli.

E pensare che la sua carriera iniziò come semplice allievo nella scuola di Amici, occasione in cui Maria De Filippi si affezionò immediatamente all’artista napoletano, tanto da invitarlo come professionista nelle edizioni successive. Dopo anni di carriera nel mondo della danza, fu l’incontro con l’ex moglie Belen Rodriguez ad aprirgli le porte della televisione. Stefano De Martino si appassionò progressivamente alla conduzione, diventando incredibilmente abile nel mettere a loro agio ospiti e partecipanti nei vari programmi tv. Arrivò poi la prima esperienza in assoluto come conduttore, grazie al debutto nel programma Made in Sud. Da quel momento, De Martino conquistò un successo dopo l’altro. La Rai decise di investire sull’aspirante conduttore, il quale finì addirittura per realizzare un programma tutto suo, destinato alla seconda serata di Rai Due. Stiamo parlando di Bar Stella, trasmissione ispirata al negozio del nonno, in cui l’ex ballerino chiacchiera in maniera gioviale e spontanea con vari artisti. Inutile dire che anche quest’ultimo fu un vero successo. Vediamo quindi i prossimi progetti dell’ex allievo di Amici.

Stefano De Martino nuovamente in tv, ecco in quale occasione

Stefano De Martino tornerà presto in tv, con le nuove ed imperdibili puntate di Stasera tutto è possibile. Il ballerino ereditò il programma da Amadeus, il quale ne rimase al timone per quattro edizioni consecutive. Successivamente la Rai, a fronte dei numerosi impegni del conduttore de’ I soliti ignoti, dovette cercare un sostituito. Stefano De Martino, grazie alla sua simpatia, spigliatezza e spontaneità, rappresentava il candidato perfetto. Il ballerino infatti è stato selezionato nuovamente per la conduzione della trasmissione, questa sarà la sua terza edizione di Stasera tutto è possibile.

Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, la nuova stagione dovrebbe iniziare il 22 febbraio, solo ed esclusivamente su Rai Due. Ospiti del programma ci saranno anche due comici fenomenali, molto amici di Stefano De Martino: Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, con i quali il ballerino ha anche realizzato uno spettacolo teatrale intitolato Che coppia noi 3. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato: auguriamo al ballerino di ottenere ottimi successi anche in questa sua nuova esperienza tv.