Il paradiso delle signore: Agnese deve richiamare Sandro

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamenti di oggi della nostra amata soap opera.

Anche oggi, 27 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore.

Dove mille intrighi sempre più complicati ci aspettano, ed in modo particolare questa volta si parla della sarta Agnese.

Iniziamo con il dire che la donna vuole assolutamente ostacolare in tutti i modi possibili una relazione tra la viglia Tina e Vittorio.

Agnese decide di chiamare Sergio

Anche perchè tutti e due sono sposati, anche se non vivono più con i rispettivi compagni, ma proprio per questo motivo non potrebbero viversi la loro relazione.

LEGGI ANCHE —> Test: qual è la prima cosa che vedi? Ecco come sei veramente in amore

Decide quindi di fare una telefonata particolare, non ascoltando assolutamente i consigli di Armando.

Agnese, infatti chiama Sandro e gli chiede di venire a Milano facendo il più in fretta che può, ma sarà questa veramente la scelta giusta?

Per quanto riguarda invece Umberto e Beatrice, fanno una scoperta shock, ovvero che Dante li ha imbrogliati.

LEGGI ANCHE —> Stefano De Martino: ecco quando torna finalmente in tv

Si li ha aiutati con il grande magazzino ed i soci americani, ma non ha detto di una piccola clausola che è assolutamente a sfavore del Paradiso.

Il Guarnieri, arrabbiatissimo con lui decide di affrontarlo nuovamente faccia a faccia, mentre la bella Beatrice si sentirà tradita dalla fiducia che aveva riposto in Dante.

Passando per Flavia, la donna è sempre più convinta che Marcello e Ludovica non possono amarsi, e per questo motivo mette in atto il suo diabolico piano.

Arriviamo adesso ad Adelaide, dove dopo mesi di silenzio il tribunale ha deciso di chiamarla per deporre, e la donna è molto spaventata.

Gemma, nel mentre ha scoperto tutto su Gloria e cerca di metterla in difficoltà per evitare che possa dar fastidio alla sua famiglia.

Insomma ci aspettano ancora delle puntate davvero incredibili che ci lasceranno sicuramente senza fiato.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1.