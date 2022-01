Belen e Stefano De Martino fotografati insieme, il gossip impazza: ritorno di fiamma per la vecchia coppia?

Da diversi mesi fa ormai discutere la situazione sentimentale di Belen Rodriguez, una che praticamente da sempre è stata al centro delle cronache di Gossip. A quanto pare, la sua relazione con Antonino Spinalbese è definitivamente naufragata e, mentre è tornata single, l’argentina si mostra più sensuale che mai sui social.

In molti si chiedono però per quanto tempo ancora Belen rimarrà da sola: un nuovo amore è già alle porte? I paparazzi la fotografano insieme all’ex Stefano De Martino e le voci già cominciano a diffondersi.

Belen e Stefano De Martino fotografati insieme, ritorno di fiamma?

Considerando come abbiano un figlio insieme, non è di certo strano che ci siano contatti fra Belen e De Martino; d’altronde, la stessa showgirl e conduttrice ha più volte rivelato come ci sia un buon rapporto col suo ex.

Forse un po’ più strano è che il ballerino sia andata a prenderla all’aeroporto di Malpensa, a Milano, con la Rodriguez di ritorno dalle vacanze in Uruguay insieme all’amica del cuore Patrizia Griffini.

Alcuni paparazzi non si sono persi il momento e hanno immortalato i due insieme; a pubblicare le foto il noto portale di gossip, Whoopse, e già si rincorrono le voci su un possibile ritorno di fiamma fra i due.

Ad aggiungere ancor di più sale alla notizia sarebbe stato poi il magazine Chi, che rivela come Belen e Stefano abbiano passato il Natale insieme; anche qui, vista la presenza di Santiago, nulla di strano, ma questa costanza nella frequentazione (e la rottura con Spinalbese) fanno intuire che forse del tenero tra i due è tornato.

Solo pochi giorni fa, prima del rientro in Italia, Belen ha scherzato sulla possibilità di avere le corna; che dietro la rottura con l’hair stylist ci sia un tradimento? Il riavvicinamento a De Martino, ora, non sembra poi un’utopia.