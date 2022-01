Uomini e Donne: avete visto la nuova dama del trono over? si chiama Bernarda Lena e corteggia Biagio. Donna bellissima ed elegante, conosciamola più da vicino.

Bernarda Lena ha da subito conquistato il cuore dei fan di Uomini e Donne, la nuova dama si è subito distinta per la sua eleganza e bellezza, infatti ha subito attirato l’attenzione di uno dei cavalieri del trono over.

Stiamo parlando di Biagio di Marco, tra i due inizialmente è scoppiata la scintilla ma poi qualcosa si è rotto. L’uomo all’inizio ha confessato di essere stato attratto da Bernarda per via della sua timidezza, ma dopo qualche uscita, ha ammesso di non essere più interessato.

La Lena dopo le affermazioni di Biagio si è detta profondamente delusa, tanto da dichiarare pubblicamente di non voler avere più niente a che fare con lui. In ogni modo, Bernarda si è consolata in fretta infatti dopo la chiusura con il cavaliere ha iniziato la nuova frequentazione con Andrea e tra loro sembra che le cose procedano per il meglio.

Ma conosciamo meglio la misteriosa e bellissima donna.

Bernarda Lenna: ecco chi è la bellissima dama del trono over

Bernarda nasce il 30 settembre a Siracusa, in Sicilia, oggi ha 55 anni e bisogna ammettere che li porta benissimo, oltre ad essere bellissima è anche una delle dame più eleganti del programma.

La donna si è laureata in Scienze Politiche e poi ha proseguito la sua carriera come imprenditrice.

Purtroppo, attualmente, non si hanno molte informazioni sulla sia vita privata. Oltre ad essere molto timida, come abbiamo visto durante il dating show, non possiede nemmeno un social, quindi dobbiamo aspettare che sia lei a confessare qualcosa di più sulla vita privata.

La Lena è spesso stata criticata da Tina Cipollari per via delle sue frequentazioni, ma non solo la nota opinionista ha anche ironizzato sul suo nome. In ogni modo, la dama non si è fatta mettere i piedi in testa e ha continuato per la sua strada.

Voi cosa ne pensate? vi è piaciuta la nuova dama del trono over?