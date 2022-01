Federico Fashion Style: lo strano mezzo che utilizza per spostarsi

Vediamo insieme che mezzo particolarissimo ha mostrato l’amato Federico Fashion Style per alcuni spostamenti.

Lui era super conosciuto per il suo programma su real Time, ma dopo aver partecipato al programma Ballando con le stelle, la sua notorietà si è moltiplicata.

Ma nelle ultime ore ha mostrato un mezzo di trasporto davvero particolare, cerchiamo di vedere insieme tutti i dettagli.

Iniziamo con il dire che Federico Lauri non smette mai di sorprendere i suoi follower, con fotografie davvero scintillanti.

Federico Fashion Style: mezzo shock per gli spostamenti

Da piccolo ha confessato che il suo sogno più grande era quello di vivere una vita stellare, ed effettivamente ha soli 32 anni ci è riuscito perfettamente.

Ha iniziato come tutti dal basso per arrivare poi ad essere il parrucchiere delle star di casa nostra e non solo.

La sua bravura nel giocare con i colori è davvero incredibile, e stessa cosa vale nella creazione di trattamenti davvero particolari.

Ma nelle ultimissime ore ha lasciato tutti senza parole per via del mezzo che ha scelto di utilizzare per alcuni spostamenti.

Non stiamo parlando di una lussuosa macchina, ma bensì di un elicottero vero e proprio, come a mostrato sul suo profilo social di Instagram.

Ovviamente il suo abbigliamento è sempre un po’ sopra le righe, ma a questo siamo assolutamente abituati.

Per prendere l’elicottero ha deciso di indossare un completo pantalone leopardato con una lunghissima mantella nera che arriva quasi ai suoi piedi.

Ovviamente non possono mancare gli indimenticabili occhiali da sole, e delle scarpe con un carrarmato che si fa notare.

Le parole accanto all’immagine sono le seguenti:

“….Tutti possono parlare, giudicare, dire…ma poi sai il risultato conta!”

In questo momento Federico è davvero all’apice del successo, i suoi saloni sono super seguiti e sempre pieni, i trattamenti sono un sogno per moltissime persone.

Ma la gioia più grande, ovviamente resta sempre la figlia Sophia Maelle nata nel 2017 e la moglie Letizia che ha conosciuto quando erano giovanissimi, perchè aveva solamente 17 anni.

E voi cosa ne pensate di questa particolare scelta dell’elicottero? Forse stava girando la nuova stagione del Salone delle Meraviglie?