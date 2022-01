Riparte la seconda stagione con Makari 2. Claudio Gioè anticipa qualcosa di scioccante che succederà nelle prime puntate

Dopo il grande successo della prima stagione, arriva Makari 2. Non è passato molto tempo, infatti, dopo l’esordio della fiction tutta italiana, apprezzatissima dai telespettatori. Solitamente, infatti, passa molto più tempo tra la fine della prima stagione e l’inizio della seconda, ma stavolta non è andata così.

Evidentemente la Rai ha voluto fare un regalo a quei telespettatori che si sono letteralmente innamorati della serie tv. Ad oggi ci sono già alcune indiscrezioni ed è lo stesso Claudio Gioè ad anticipare qualcosa di scioccante. Ecco cos’ha detto.

Makari 2, Claudio Gioè: Saverio Lamanna nasconde delle fragilità”

Dopo meno di un anno dal grande successo della prima stagione, arriva Makari 2. Il 24 gennaio, infatti, è andata in scena la conferenza stampa inaugurale della nuova stagione. All’evento hanno partecipato registi, attori e lo scrittore Gaetano Savatteri.

Tra le prime anticipazioni vi è la notizia che Trapani non sarà più l’unica location della serie, ma saranno presenti anche i territori di Agrigento. Inoltre, non meno importante, è stata comunicata la data di esordio: Makari 2 andrà in onda lunedì 7 febbraio.

Ad intervenire sulla fiction, è stato lo stesso protagonista Claudio Gioé. L’attore parla di quelle che sono le caratteristiche del meraviglioso popolo sicialiano: “Abbiamo dentro una sorta di tragedia greca da mostrare in piazza – Ha dichiarato l’attore – Ma è anche un modo per celare delle fragilità”.

Il protagonista ha continuato parlando del personaggio che interpreta e ciò che ha significato per lui: “È uno dei personaggi che sento più vicino alla mia cultura”. L’attore ha continuato dicendo che il personaggio che interpreta è riuscito a lasciargli “Una forte impronta etica e un barlume di speranza per credere nel futuro”.

Dunque i telespettatori potranno godersi la nuova stagione di Makari con tante novità e nuove location. I personaggi di Makari 2 appariranno più maturi e navigati, dopo una stagione meravigliosa che ha fatto appassionare milioni di italiani.

Sono inoltre confermate le presenze di Suleima (Ester Pantano) e Piccionello (Domenico Centamore). Secondo le anticipazioni di Makari 2, Suleima tornerà in Sicilia con il suo capo, Teodoro Bettini, il quale scatenerà una forte gelosia da parte di Saverio Lamanna.