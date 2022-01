Benedetta Rossi, la bella notizia che tutti aspettavano: ecco le novità sull’amatissima food blogger marchigiana.

Conosciutissima dal pubblico di entrambi i sessi, Benedetta Rossi è una delle food blogger più apprezzate d’Italia; tra YouTube, Facebook e Instagram, nonché con poi con libri e col programma per Real Time Fatto in casa da Benedetta, ha veramente spopolato.

Recentemente però, la Rossi non se l’è purtroppo passata molto bene per via di alcuni problemi; finalmente, arriva la bella notizia che tutti aspettavano e anche lei può tornare a festeggiare.

Benedetta Rossi: la bella notizia che tutti aspettavano

Nel corso di questi anni, Benedetta ha saputo preparare piatti squisiti e accattivanti con pochi ed economici ingredienti; per questo sui social è più seguita di tanti altri “vip” e nelle librerie i suoi libri di ricette sono dei veri e propri bestseller.

In questi giorni, la Rossi è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, che l’ha costretta in ospedale; tantissimo l’affetto arrivato dai fan, che ora hanno potuto festeggiare il ritorno a casa, nelle sue Marche, della food blogger.

“Fa male sono, 15 cm di taglio, mi sento insicura quando mi giro siccome sento delle fitte e quindi dico fammi andare piano, l’intervento è stato venerdì. Però stanotte ho dormito. Ce la farò” le sensazioni di Benedetta, condivise coi fan tramite Instagram.

La Rossi dovrà ora sottoporsi ad un lungo periodo di riabilitazione, che svolgerà come sempre con al suo fianco il marito Marco; nonostante l’operazione e il conseguente dolore, Benedetta non ha di certo perso il buon umore e la consueta energia e positività che ha sempre mostrato in ogni suo progetto.

Al momento, sembra che la food blogger dovrà stare a riposo per almeno trenta giorni, sperando che questa convalescenza di un mese possa rimetterla pienamente in sesto; di sicuro, sono tanti i progetti che la marchigiana ha ancora intenzione di realizzare e non vuole che dei problemi di salute glielo impediscano.