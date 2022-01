Google: come eliminare veramente la cronologia

Vuoi cancellare le tracce delle tue ricerche sul web? In questo articolo ti mostriamo come eliminare la cronologia di Google

Ogni nostro movimento sul web è tracciato da dati e informazioni: si tratta di vere e proprie tracce digitali che, durante la nostra navigazione, produciamo e, involontariamente, lasciamo in giro. Grazie a queste informazioni, possiamo controllare quali siti web abbiamo visitato e risalire quindi a dati che potrebbero servirci.

Tuttavia, le informazioni relative alla nostra navigazione sul web possono essere visualizzate anche da altri utenti che utilizzano il nostro pc o smartphone. In questo articolo ti mostriamo quindi come eliminare la cronologia di Google.

Ecco come eliminare la cronologia di Google

La cronologia di Google è una funzionalità molto utile che tiene traccia di tutti i nostri movimenti sul web. Questo vuol dire che esiste una vera e propria lista, ordinata cronologicamente, dei siti web visitati. È uno strumento molto utile e di facile consultazione che, però, potrebbe risultare fastidioso e sconveniente.

Anche la cronologia, infatti, occupa spazio prezioso e, dunque, potremmo optare nell’eliminazione totale o parziale dei dati presenti. In questo articolo, dunque, ti mostriamo come eliminare la cronologia di Google e quali sono i passaggi da seguire.

Prima di vedere come eliminare la cronologia di Google, ti mostriamo come accedervi. Si tratta di un procedimento molto semplice a cui è necessario semplicemente accedere al proprio motore di ricerca. Successivamente, cliccando sul menù in alto a sinistra (i tre puntini) vedrai un elenco dove è ben distinguibile la voce “Cronologia”.

Una volta puntato il mouse su “Cronologia” si aprirà un menù a tendina con gli ultimi siti web visitati in ordine cronologico. Inoltre, vi sarà una divisione dei siti web visitati a seconda del dispositivo utilizzato, come ad esempio pc o smartphone.

Ora che abbiamo visto come si visualizza la cronologia di Google, possiamo vedere come eliminare il menù della cronologia. Anche in questo caso si tratta di semplici passaggi che ci permetteranno in poco tempo di raggiungere il nostro obiettivo.

Dopo aperto il menù a tendina che abbiamo visto prima, cliccate sulla voce “Cronologia”. Si aprirà quindi una pagina che riporta tutti i siti web visitati nell’ultimo periodo. Se volete eliminare tutto l’elenco, cliccate su “Cancella dati ti navigazione”.