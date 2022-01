Test: cosa vedi? Ecco il tuo lato oscuro

Vuoi scoprire qual è il tuo lato oscuro? Prova con questo curioso test. Indica cosa vedi nella figura e scoprirai qualcosa su di te

Forse tutti noi abbiamo una parte della nostra personalità un po’ “meno simpatica” rispetto a quello che diamo a vedere di solito. C’è chi cerca di nasconderlo, chi non ha alcun problema ad essere più duro e chi, invece, non conosce la sua parte più oscura e vorrebbe conoscerla.

Nell’ultimo periodo si sono letteralmente moltiplicati giochi e test di personalità online. Oggi vogliamo proporne uno anche noi, ricordandovi che si tratta solo di un gioco. Guarda l’immagine e dicci cosa vedi, la tua scelta rivelerà il tuo lato oscuro.

Qual è il tuo lato oscuro? Fai questo test e scoprilo

Non bisogna essere forzatamente dei tiranni o delle persone violente per avere una parte della propria personalità leggermente più aggressiva o maliziosa. Ognuno di noi, infatti ha dei comportamenti diversi da tutti gli altri, e questi a volte potrebbero avere inclinazioni “tenebrose”.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: SOLAMENTE IL 3% VEDE IL CONIGLIO NASCOSTO, TU?

Se vuoi scoprire qual è il tuo lato oscuro, prova questo test e affronta il gioco. Non preoccuparti, si tratta semplicemente di una divertente e scherzosa prova. Tutto ciò che dovrai fare è guardare l’immagine e indicare quale figura vedi per prima.

Nell’immagine che abbiamo pubblicato in alto, potrai infatti notare alcune figure distinte. Il gioco consiste nel segnalare quale figura hai visto per prima e, successivamente leggere il risultato collegato alla figura scelta.

Ci sono infatti due figure facilmente distinguibili, ma dovrai scegliere solo la prima che hai visto. Hai notato per prima il teschio o la farfalla? La risposta a questa importante domanda dirà qualcosa sul tuo lato oscuro.

Teschio

Se la prima figura che hai visto è stata quella di un teschio, significa che sei una persona che si distingue da tutte le altre grazie alla sua gentilezza e compassione. Riesci ad adattarti a qualsiasi cambiamento e risulti essere una persona molto socievole.

A volte sei molto testardo quando ti poni un obiettivo e fai di tutto per raggiungerlo. Proprio per questo, quando fallisci tendi a buttarti giù di morale, diventando scontroso e molto orgoglioso, facendoti a volte sopraffare dai comportamenti negativi;

Farfalla

Se, invece, la prima cosa che ti è balzata in mente è stata una splendida farfalla, probabilmente vuol dire che sei una persona che possiede una notevole creatività. Spesso riesci a risolvere problemi, anche tra i più difficili, per questo in tanti vi ammirano e rispettano.

LEGGI ANCHE –> SUPERMERCATO: NON LO FARE MAI QUANDO GIRI NEI REPARTI

Sei una persona su cui si può contare e per gli altri sei molto affidabile. Hai una notevole forza di volontà e la resa per te non è un’opzione contemplata. Tuttavia sei un po’ testardo e a volte dovresti cercare di rilassarti.