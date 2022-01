Gianni Sperti e la frecciatina verso il cavaliere che non ti aspetti: ecco cosa gli ha detto l’opinionista senza mezzi termini.

Spesso meno esuberante della collega Cipollari, anche Gianni Sperti è sicuramente un osso duro per tutti i partecipanti al dating show; solo pochi mesi fa lo abbiamo visto furioso per quanto combinato da Andrea Nicole e Ciprian, ma anche con dame e cavalieri del trono over ha diversi conti in sospeso.

Di recente, l’opinionista ha lanciato una frecciatina verso il cavaliere, andando dritto al punto senza utilizzare mezzi termini; ecco cosa è successo, una situazione veramente inaspettata.

Gianni Sperti e la frecciatina verso il cavaliere: l’opinionista senza mezzi termini

Sono molti i cavalieri del trono over che non godono delle simpatie dei due opinionisti: si pensi a Diego (dopo quanto successo con Ida), oppure a due volti ormai “storici” come Biagio Di Maro e Armando Incarnato.

Proprio con quest’ultimo Sperti ha avuto nuovamente da ridire, visto il comportamento avuto da Armando; tutto nasce quando al centro dello studio si trova Matteo Ranieri con le sue due corteggiatrici, Federica e Denise, e Maria fa vedere una clip che tira in ballo anche Armando.

A quanto pare infatti, dopo la litigata tra Matteo e Denise, Armando si sarebbe avvicinato alla 29enne chiedendole come stesse e soprattutto di non andarsene via del programma, anche perché in caso l’avrebbe “tenuta” lui.

Il tronista, sorpreso quanto il pubblico, si è girato meravigliato verso Armando, che ha tentato in maniera evidente di “soffiargli” la corteggiatrice; da qui il commento mirato di Sperti, che è andato diretto come al solito.

“Ci prova con tutte, non sa più dove mettere le mani” le parole dell’opinionista, che hanno ovviamente scatenato la reazione di Armando, che dopo aver spiegato i motivi del gesto ha replicato a Sperti.

“Hai una cattiveria nel dire le cose. Denise voleva andare via le ho detto di restare” spiega Armando, anche se per Sperti il gesto rimane sempre “uno sfizio”. Maria ha precisato come non ci sia stato niente tra i due, ma Matteo si è detto infastidito dal gesto piuttosto strano, nonché ingelosito.