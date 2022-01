Mina Settembre 2 anticipazioni sulla trama, c’è qualche cambiamento: ecco le novità per quanto riguarda la seconda stagione della serie.

Dovrebbe mancare veramente pochissimo al ritorno in onda, coi nuovi episodi, di Mina Settembre, serie Rai che con la sua storia ha appassionato tantissimi spettatori.

Liberamente ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni, al centro della trama troviamo appunto Mina, un’assistente sociale che lavora in un consultorio a Napoli. Cosa ha in serbo per gli spettatori questa nuova stagione, dopo l’esordio avvenuto ormai un anno fa? Ecco le anticipazioni.

Mina Settembre 2 anticipazioni sulla trama, con qualche cambiamento

Questa nuova stagione, che dovrebbe vedere nel cast anche Marisa Laurito, segnerà l’esordio nella serie di Davide Devenuto, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Andrea Pergolesi de Un Posto al Sole.

Nella fiction, reciterà al fianco della sua compagna, Serena Rossi, vestendo i panni del marito di Irene; intervistato dal settimanale Intimità, l’attore ha parlato della sua vita privata, essendo ormai prossimo ai 50 anni.

“Non riesco ancora ad accettarlo. Ma non posso negare che qualche cambiamento si sia già messo in atto, tanto nel fisico quanto nelle prospettive e forse anche in meglio. Sto diventando un po’ più pragmatico e concreto nelle scelte. Però cerco di continuare a prendere la vita con leggerezza” le sue parole sull’imminente traguardo biografico.

Quanto al matrimonio con Serena Rossi invece, con la proposta fatta (a Domenica In) ormai due anni fa, ha invece precisato: “Trovo ridicolo sposarmi adesso, visto che non l’ho mai fatto finora. C’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente“.

A quanto pare quindi, al momento la coppia ha abbandonato l’idea di compiere il grande passo, nonostante il loro amore rimane solidissimo; all’attore piacerebbe però diventare di nuovo padre.

“Mi piacerebbe molto ma è una decisione che non può non tenere conto degli impegni di Serena: è già tanto faticoso con un figlio solo”. A prescindere dai piani nella vita privata, i due si incontreranno ora anche nella fiction, che coi nuovi episodi proverà a bissare il successo ottenuto dalla stagione d’esordio.