Non mi lasciare: Elena morirà? Ecco le anticipazioni

Non mi lasciare, Elena morirà davvero? Ecco le anticipazioni per il finale della fiction di Rai 1, appuntamento imperdibile.

Il finale di Non mi lasciare si appresta ad andare in onda e la tensione è alle stelle; la serie di Rai 1, raccontando le vicende del vicequestore Elena Zonin (alle prese con una rete di pedofili online) ha appassionato milioni e milioni di telespettatori.

Il 31 gennaio andranno in onda gli ultimi episodi per la serie con protagonista Vittoria Puccini, ma quale sarà il destino del suo personaggio? Elena morirà davvero? Ecco le anticipazioni.

Non mi lasciare: Elena morirà? Le anticipazioni per il finale

In quest’ultimo appuntamento con Non mi lasciare, le cose saranno veramente complicate per la nostra protagonista, che dovrà lottare ancora. La macchina di Elena verrà infatti scassinata e tutte le prove raccolte fino al momento sul traffico web riguardante i minori verranno rubate; tutto sembra perduto, ma come riportano le anticipazioni Elena non si darà per vinta.

Insieme a Daniele infatti, si rimetterà subito all’opera per scoprire chi può aver rubato le prove e soprattutto per cercare di recuperarle, in modo tale da rimettere insieme i pezzi dell’indagine.

Il personaggio di Vittoria Puccini non avrà vita facile per raggiungere la verità, tanto che più volte Elena viene ostacolata; a quanto pare, qualcuno dall’alto sembra impedirle di arrivare alla conclusione del caso.

Leggi anche –> Carmen Russo: svelato il suo guadagno shock al Grande Fratello

Il gran finale proporrà un colpo di scena incredibile, che potrebbe dare una svolta definitiva alle indagini: la dottoressa Misuri, capo di Elena, rivelerà al vicequestore che Daniele (interpretato da Alessandro Roia) è coinvolto nel traffico di minori, lasciandola di stucco.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Gianni contro Tina, Maria rimane senza parole

Gli spettatori avranno modo di scoprire inoltre il segreto di Elena Zonin, nonché il perché è andata via vent’anni fa da Venezia e il suo legame con il figlio; i colpi di scena sono dietro l’angolo, per un finale a sorpresa tutto da vivere.