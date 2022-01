Soleil Sorge invia una lettera segreta ad Alex, ecco cosa c’era scritto: continua la querelle che li vede protagonisti ormai da tempo.

Da mesi ormai, al Grande Fratello Vip come fuori e nelle varie riviste di gossip, non si parla d’altro: che ne sarà del matrimonio fra Alex Belli e Delia Duran? Soleil e l’attore si metteranno davvero insieme alla fine?

Mentre Belli continua a non far capire nulla a nessuno, compreso a Signorini (che la scorsa puntata lo ha addirittura cacciato dallo studio) Soleil ha mandato una lettera all’attore tramite Giacomo Urtis. Cosa c’era scritto? Contenuto incredibile.

Soleil Sorge invia una lettera segreta ad Alex, ecco cosa c’era scritto

L’ultima puntata ha lasciato strascichi pesanti in tutta la vicenda. Finita la puntata, Belli ha commentato affidandosi ai social in maniera molto polemica: “GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!” le sue parole.

In realtà, ciò che gli hanno chiesto tutti (anche vista la presenza di Delia nella casa) è un po’ di chiarezza, che continua a mancare; dal canto suo, la Sorge gli ha inviato una lettera tramite Giacomo Urtis, recentemente uscito dalla casa, che avrebbe letto a tutti gli inquilini.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Gianni contro Tina, Maria rimane senza parole

“Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo. Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto” sono state le parole di Soleil, che ha anche detto di voler continuare a viversi serenamente la sua esperienza nella casa.

Leggi anche –> Mina Settembre 2 anticipazioni sulla trama, c’è qualche cambiamento!

La situazione è più tesa che mai, con Alex che continua ad avere complicità con Soleil e a dire che la ama, ma al contempo anche di aver scelto di stare con la moglie; Delia appare ogni volta molto sofferente ma, ancora innamorata di Belli, vorrebbe salvare il loro rapporto. Come andrà a finire? Signorini sta perdendo la pazienza.