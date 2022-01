Uomini e Donne: Gianni contro Tina, Maria rimane senza parole

Uomini e Donne, Gianni contro Tina e Maria senza parole: l’incredibile scontro fra i due opinionisti, cosa è successo.

A quanto pare al programma di Maria De Filippi nessuno è immune alle polemiche, nemmeno i due opinionisti; ormai da tantissimi anni colleghi e amici anche fuori dal dating show, succede molto spesso che a litigare siano proprio Gianni e Tina.

Recentemente, i due hanno avuto un duro scontro proprio davanti agli occhi di Maria, che è rimasta veramente senza parole. Ma perché i due hanno litigato? Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gianni contro Tina e Maria senza parole: cosa è successo

L’ultima puntata è stata sicuramente scoppiettante grazie ai festeggiamenti organizzati da Tina per il compleanno (appena passato) di Gemma; la dama torinese ha compiuto 72 anni, ma per Tina sono in realtà 75.

L’opinionista, in studio, ha fatto arrivare una torta con tanto di candeline col 7 e col 5 e foto della famosa mummia; la reazione di Gemma non è stata delle migliori, con la dama torinese furiosa anche dopo aver ascoltato la poesia (tutto tranne che romantica e carina) scritta dall’opinionista.

Infine, come se non bastasse, Tina ha anche fatto un regalo a Gemma; nonostante non sia stato reso noto cosa c’è all’interno, secondo la dama torinese si trattava di “ortaggi”, ed è facilmente intuibile quali gli abbia potuto regalare l’opinionista.

Nonostante anche Gianni scherzi spesso contro Gemma, questa volta l’opinionista ha preso una netta posizione contro la collega: “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina” le parole di Sperti, che hanno fatto piacere alla dama torinese.

La Cipollari ha risposto a Gianni che deve stare zitto e che lei, da contratto, può parlare più di lui; “Io non posso parlare quanto parla lei?” la domanda di Sperti alla De Filippi, rimasta senza parole da quanto visto in studio.

La stessa conduttrice, stupita dal litigio degli opinionisti, chiede se i due abbiano litigato prima ricevendo però risposta negativa; l’aria si è elettrizzata, anche vista la nuova possibile conoscenza di Gemma. La dama stavolta troverà l’amore?