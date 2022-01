9-1-1 Lone Star: non è ancora tutto risolto, anzi

Le anticipazioni di 9-1-1 Lone Star non preannunciano nulla di buono, dovremo dire addio ad uno dei personaggi? Scopriamolo insieme.

La nuova stagione di 9-1-1 Lone Star si è aperta in modo particolarmente tragico. La famosa squadra americana ha dovuto affrontare una gelida tempesta di neve e molti dei protagonisti si sono ritrovati in condizioni pericolose e tragiche. Tra di loro, il personaggio che è stato maggiormente coinvolto dalla tempesta è T.K. Strand. Il paramedico, durante un tentativo di soccorso, è stato colpito dall’ipotermia e ora sta lottando tra la vita e la morte. Il ritorno sul set della madre aveva portato allarmismo tra i fan della serie, molti infatti si convinsero di un addio imminente dell’avvenente paramedico. Le parole dell’attore invece, lasciano spazio alla speranza…

LEGGI ANCHE —> 9-1-1 Lone Star: ritorno incredibile dopo la morte di T.K.

9-1-1 Lone Star: parla l’attore sul destino di T.K. Strand

Sembrava la fine di T.K, ma Rubinstein ha riacceso la speranza: “Nell’episodio 4 T.K. non sarà fuori pericolo. Ci sarà molta sofferenza per lui e vedremo di più del suo rapporto con la madre” – l’attore ha poi rivelato – “Inoltre, capiremo perché si trova in quel mondo onirico con lei e cosa significa esattamente questa esperienza extra-corporea”. Le prossime puntate infatti saranno incentrate prevalentemente sui continui flashback del paramedico, il quale – nel tentativo di combattere tra la vita e la morte – si ritrova a rivivere i momenti dolorosi relativi al rapporto con Gwyn. Ecco spiegato il ritorno dell’attrice sul set. Riguardo l’eventuale morte del personaggio, le dichiarazioni di Rubinstein non lasciano spazio ai dubbi.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Aydan ha ragione su Kemal

“T.K. si salverà, ma questo non vuol dire che l’incidente non lo influenzerà mentalmente e fisicamente. Non archivieremo questa storia velocemente” – l’attore ha poi aggiunto – “anzi mostreremo gli effetti persistenti che l’intera situazione avrà su di lui”. Insomma, le parole di Rubinstein non lasciano spazio ad ulteriori allarmismi riguardo il suo personaggio. Tuttavia, a quanto pare, questa stagione risulterà particolarmente difficile da affrontare per il povero T.K. Strand.