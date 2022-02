911: l’attrice sarà la nuova versione di Buck? Ecco la verità

Arrivano le anticipazioni di 911. Arriva Arielle Kebbel: l’attrice sarà la nuova versione di Buck? Ecco cosa succederà

Stanno per arrivare i prossimi episodi di 9-1-1, e le anticipazioni ci forniscono interessanti novità sul fronte di quelli che saranno i protagonisti della serie. La fiction americana è fermo dal 6 dicembre 2021 e i telespettatori non vedono l’ora di assistere alle avvincenti avventure di Angela Bassett e Peter Krause.

A quanto pare, il debutto americano avverrà lunedì 21 marzo 2022, giorno in cui la serie tv verrà trasmessa sui canali Fox. Si tratterà dell’undicesima puntata del poliziesco che accoglierà Arielle Kebbel. In tanti si chiedono se l’attrice sarà la nuova versione di Buck. Ecco cosa sappiamo.

9-1-1. Arielle Kebbel sarà la nuova versione di Buck? Ecco svelato il mistero

Mentre si avvicina il debutto di 9-1-1, si moltiplicano le voci riguardo la splendida Arielle Kebbel. La star, amata dai telespettatori italiani e americani, è stata la protagonista di grandi successi. Da ricordare certamente le sue interpretazioni in The Vampire Diaries, nei panni di Lexi Branson e in Lincoln Rhyme.

Presto la vedremo dunque debuttare anche in 9-1-1, serie in cui interpreterà la parte del vigile del fuoco Lucy Donato. La notizia ha ricevuto grande entusiasmo da parte del pubblico, e in tanti ora si chiedono se l’attrice sarà la nuova versione di Buck. Se volete sapere quale sarà il ruolo della Kebbel, dunque, continuate nella lettura di questo articolo.

L’attrice ricoprirà un ruolo molto importante nella serie tv americana e diventerà da subito grande protagonista. La donna sarà infatti presentata come la versione femminile di Buck. Verrà quindi subito integrata nella caserma di pompieri 147, la più famosa d’America.

Secondo le anticipazioni che ci arrivano dagli States, nella prima puntata sapremo quale sarà il futuro per Eddie Diaz. Le squadre della caserma 147 e di quella capitanata da Bobby Nash, infatti, collaboreranno per portare in salvo l’uomo.

La partecipazione delle Kebbell ha portato grande gioia nei fan della serie e in tanti non vedono l’ora del grande debutto dell’attrice. Secondo alcuni, ci aspetta una sana rivalità tra la Buck e Lucy Donato. Insomma, una grande attesa che, certamente, non deluderà i telespettatori.