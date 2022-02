Lavatrice: 5 cose che non puoi assolutamente mettere

È l’elettrodomestico più utilizzato in assoluto. Ma fai attenzione: ecco 5 cose che non puoi assolutamente mettere in lavatrice

Utilizzare la lavatrice per lavare i nostri capi ci permette di guadagnare molto tempo e dedicarlo ad altre attività. Sicuramente la sua invenzione rappresenta una grandissima innovazione per la società moderna, che ha necessità ben diverse rispetto al passato.

Si tratta certamente di uno degli elettrodomestici più utili e usati nella vita di casa. Spesso, tuttavia, il continuo utilizzo e la frenesia della quotidianità ci porta a compiere degli errori. In questo articolo ti parliamo di 5 cose che non puoi assolutamente mettere in lavatrice.

La tecnologia ci ha spesso aiutato a migliorare la nostra vita, ottimizzando alcune nostre necessarie abitudini come lavare i panni. La lavatrice, in questo senso, è un elettrodomestico utilissimo che ci da una grossa mano, specialmente in quelle giornate ricche di impegni.

Tuttavia, è importante saperla usare per evitare di incorrere in errori che potrebbero rovinare i nostri capi. Qui di seguito, dunque, vogliamo parlarti di 5 cose che non puoi assolutamente mettere in lavatrice. Non ci crederai mai:

Abiti su misura

Uno degli errori più comuni è quello di mettere nella lavatrice anche gli abiti di qualità migliore, come quegli abiti realizzati su misura. Questi non devono essere mai lavati in quanto vi sono presenti degli elementi che rendono particolare il tessuto del vestito.

L’acqua, infatti, potrebbe deformare il vestito o addirittura distruggerlo. Il consiglio, dunque, è quello di portarlo in lavanderia e affidarlo a degli esperti, i quali sapranno come comportarsi;

Costumi da bagno

Questa sicuramente non la sapevi vero? I costumi da bagno, benché utilizzati frequentemente durante l’estate, non dovrebbero essere lavati in lavatrice. Questo perché l’acqua molto calda potrebbe rovinare il tessuto.

Il rischio è quello di vedere danneggiate le strutture interne e le impugnature dei costumi. È consigliabile quindi lavare a mano i costumi, così come tute tecniche con ganci cerniere e altri accessori che potrebbero danneggiare la lavatrice e il capo stesso;

Cashmere, lana, velluto, abiti colorati

Queste categorie di abiti sono particolarmente inadatte ad essere inserite in lavatrice. Per riconoscerli, ricorda sempre di leggere l’etichetta. Questo perché, alcuni capi in lana e velluto, possono essere lavati anche in lavatrice. Ma il consiglio è sempre quello di lavare a mano questi capi particolari o rivolgersi ad una lavanderia specializzata;

Scarpe da ginnastica

Le scarpe da ginnastica non dovrebbero essere lavate in lavatrice. Certo, sarebbe davvero molto facile pulirle dopo un solo lavaggio, ma è molto sconsigliato. In particolare, il monito è riferito a tutte quelle scarpe in pelle, che potrebbero rovinarsi in maniera definitiva;

Cravatte

L’ultimo indumento che non puoi assolutamente mettere in lavatrice è la cravatta. Di solito questo accessorio è realizzato in seta, materiale molto sensibile che, messo in lavatrice, potrebbe deformarsi pesantemente. Il consiglio è sempre quello: lavare a mano.