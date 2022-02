Soffri particolarmente il freddo ai piedi? in realtà per questo problema esiste una spiegazione ben precisa. Vediamo quali sono le motivazioni e cosa fare per smettere di avere freddo.

Con l’arrivo dell’inverno capita spesso di sentire freddo ai piedi, per molte persone questa problematica è un vero e proprio disagio. Infatti oltre ad essere piuttosto fastidioso può portare anche a provare un dolore molto intenso.

In pochi sanno che in realtà dietro a questa sensazione si nascondono dei motivi ben precisi e da non sottovalutare. Fortunatamente esistono dei rimedi facili e veloci che vi permetteranno di eliminare questo problema.

Siete curiosi di sapere quali sono le motivazioni e quali rimedi potete mettere in atto? andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Leggi anche->Rompicapo: perchè la donna si è girata? Da non credere la risposta

Piedi freddi? ecco perché e come risolvere il problema

Con l’abbassamento delle temperature sempre più persone si lamentano di soffrire il freddo soprattutto agli arti inferiori, come ad esempio ai piedi.

In pochi sanno che esistono diversi motivi per cui sentiamo questa sensazione di freddo ai piedi, spesso è dovuta ad una cattiva circolazione sanguigna.

Il freddo, infatti, va ad influire sui vasi sanguigni causando una sorta di restringimento delle vene, per via di questo problema il sangue fa fatica a circolare nel nostro corpo e questo provoca questa sensazione di freddo ai piedi.

Un altro motivo può essere legato ad un problema di natura neurologica, nello specifico questa malattia è chiamata neuropatia periferica. Questa influisce sulla conduzione nervosa e porta spesso ad avere i piedi freddi. Quindi se soffri di questo problema ma le temperature sono piuttosto alte dovresti indagare sulle principali cause, ricordati di non sottovalutare mai i sintomi.