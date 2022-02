Il paradiso delle signore: Tina, ecco chi sceglie in amore

Vediamo meglio insieme che cosa succede nella giornata di oggi per quanto riguarda la soap opera che si svolge nel noto grande magazzino.

Oggi, 7 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio del Paradiso delle signore, dove sembra che ci sia una decisione importante.

Stiamo parlando della bellissima Tina, che per quanto riguarda la sua situazione sentimentale deve fare una scelta.

Iniziamo però con Gemma che in questo momento è assolutamente nei guai, perchè Veronica, la mamma ha capito che è stata lei a mandare la lettera minatoria.

Tina: ecco chi sceglie in amore

La donna decide quindi, di affrontare in modo assolutamente diretto la figlia, chiedendole come mai ha fatto un gesto del genere.

Gemma le confessa che lei voleva solamente allontanare la Moreu dalla sua famiglia perchè la vedeva come un pericolo.

Ma facendo in questo modo ha peggiorato tutto perchè la donna è diventata la vittima della situazione.

Per quanto riguarda Sandro, ha capito che tra Tina e Vittorio è nato qualcosa di romantico, ma dopo aver parlato con l’amico i due hanno fatto un patto alquanto particolare e preoccupante.

Vittorio ha infatti giurato che aiuterà Sandro ha riconquistare sua moglie, Tina, ma lei sarà d’accordo? Non possiamo ancora saperlo.

Al Circolo, nel mentre, arriva un nuovo personaggio, ovvero Ferdinando Torrebruna, ed a chiamarlo è stato direttamente Fiorenza.

Adelaide ha lasciato Milano ma non è assolutamente andata a Parigi come aveva detto, si è data alla fuga.

Il Guarnieri cerca di mettere tutto apposto e di non far parlare la gente, chiedendo aiuto a Marco che rivelerà cosa c’è dietro alla partenza della zia, oppure no?

Non ci resta che attendere per capire che cosa deciderà di fare il giovane e soprattutto come si svilupperanno le mille trame intrecciate che ruotano intorno al grande magazzino milanese.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su rai1.