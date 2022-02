Elisa: ecco chi sono i figli della bravissima e bellissima cantante

Avete mai visto i figli di Elisa? oltre ad essere bellissimi sono uguali a lei. Vediamo insieme chi sono, cosa fanno e quanti anni hanno.

Elisa è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia, in queste sere l’abbiamo rivista durante il Festival di Sanremo. Anche in questa occasione ha tenuto incollato il pubblico ad ascoltare la sua bellissima voce.

Elisa all’Ariston ha portato il suo nuovo brano “O forse sei tu” la canzone sta già avendo un grandissimo successo e i fan sperano con tutto il cuore che sia lei a vincere la gara.

Della vita privata di Elisa non sappiamo molto, anche perché è una persona molto riservata.

Siamo a conoscenza di poche informazione come ad esempio del fatto che è mamma ed è sposata con Andrea Rigonat da cui ha avuto 2 figli.

Ma li avete mai visti? andiamo vedere chi sono e quanti anni hanno.

Elisa: ecco chi sono i due bellissimi figli

Elisa oltre ad essere una star interazione è anche una mamma bravissima e premurosa.

Si è sposata con il chitarrista della sua band, Andrea da cui ha avuto due splendidi figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009 e Sebastian, nato invece il 20 maggio 2013.

I bambini ascoltano con orgoglio le canzoni della nota cantante e partecipano spesso ai suoi concerti. D’altronde hanno una mamma super rock e un papà che suona nella sua stessa band, sicuramente da grandi anche loro avranno la passione per la musica.

Elisa è rimasta fidanzata per ben 7 anni per poi decidere nel 2015 di sposarsi a Grado. Durante l’occasione ha invitato amici e parenti e ovviamente non potevano mancare alcuni colleghi famosi.

Per il momento la cantante è impegnata nella gara a Sanremo, i fan sperano che sia lei a tenere in mano la coppia della vittoria.