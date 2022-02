Vite al limite: ricordate Paula Jones? Oggi è una donna bellissima

Vite al limite, vi ricordate di Paula Jones? E’ stato un incredibile successo per il programma, ecco le sue condizioni oggi.

Vite al limite è un reality show sicuramente diverso da quelli che siamo abituati a vedere; in onda nel nostro paese su Real Time, al centro della scena ci sono delle persone patologicamente obese, praticamente a rischio di vita, che tentano di migliorare le loro condizioni.

Una volta entrati nel programma, si sottopongono alle cure del chirurgo Younan Nowzaradan che effettua ai vari pazienti il bypass gastrico; da qui inizia il percorso delle varie persone per cercare di dimagrire e avere una vita normale, in salute. Vi ricordate di Paula Jones? Ecco la sua trasformazione, com’è la donna oggi.

Vite al limite, vi ricordate di Paula Jones? Eccola oggi

Il programma ha purtroppo dovuto affrontare diversi lutti; alcuni pazienti non sono riusciti a migliorare e, purtroppo, per la loro obesità, ci hanno lasciati. Nonostante questo, molte persone sono invece riuscite a perdere peso e a tornare alla normalità riuscendo ad avere finalmente una vita normale; vi ricordate di Paula Jones?

La donna è stata uno dei più grandi successi del programma televisivo; per dare un esempio alla figlia, ha deciso di dimagrire e ritornare ad avere una vita normale; all’età di 33 anni, Paula si è presentata al programma con un peso di 251 kg, veramente tantissimo.

Sforzandosi al massimo e seguendo le cure del dottore, è riuscita ad ottenere ottimi risultati e poi si è sottoposta all’intervento chirurgico; dopo l’operazione ha continuato a sforzarsi mantenendo uno stile di vita sano, con un’alimentazione corretta e varie attività fisiche.

Leggi anche –> Alex Belli manda un aereo per Delia, ma Soleil reagisce così

Alla fine del programma è riuscita a scendere a 177 kg; al giorno d’oggi, a 39 anni, è riuscita in una vera e propria impresa perdendo tantissimi altri chili, arrivando a pesare oggi solamente 65 kg. Impensabile sono qualche anno fa, quando praticamente immobilizzata ne pesava duecento di più.

Leggi anche –> Uomini e Donne: “rissa sfiorata” in studio, ecco cosa è successo

Come da lei confessato, dalla sua vita ha completamente eliminato il cibo spazzatura e tutti gli alimenti calorici, mangiando solamente verdure e carni magre; in abbinamento alla dieta, una costante attività fisica fatta di palestra e lunghe camminate. Un vero e proprio successo per il programma, tanto da essere spesso chiamata nelle varie trasmissioni per raccontare la sua storia.