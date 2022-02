Uomini e Donne: “rissa sfiorata” in studio, ecco cosa è successo

Cerchiamo di capire insieme che cosa è successo all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, che ha lasciato senza parole!

Il programma pomeridiano che promette di far trovare l’amore, indipendentemente dall’età dei sui protagonisti, che va in onda su Canale 5 è Uomini e donne.

Come sempre è super seguito da moltissimi anni, ma nell’ultima appuntamento è successo qualcosa di davvero particolare, che ha stupito tutti.

Vediamo insieme che cosa è accaduto nello specifico e per quale motivo, ma soprattutto chi erano i diretti interessati.

Uomini e Donne: “rissa sfiorata”

Iniziamo con il dire che tra Gemma e Tina non corre assolutamente del buon sangue e questo lo sappiamo da tempo.

LEGGI ANCHE —> Stefano Bettarini: ecco il motivo per il quale è sparito dalla tv

Anche questa volta Gemma ha ricevuto delle “accuse” da parte della nota opinionista, mentre al centro dello studio si trovava Massimiliano, dove una dama ha chiesto di fare la sua conoscenza.

Gemma quindi si fa avanti, ma l’uomo ammette di non essere interessato alla donna, che continua a collezionare no, dopo anche quello della scorsa settimana.

Tina, non si tira assolutamente indietro e le dice le seguenti parole:

“Sapete perché è così cattiva? Perché viene respinta dagli uomini”

LEGGI ANCHE —> Melissa Satta: le parole forti su Boateng

Nasce così, come potete immaginare un forte diverbio tra le due donne, e Gemma mette in piedi una scenetta che sembra anche eccessiva.

Ovvero porta la sedia di Tina fuori dagli studi televisivi, per fare in modo di toglierle il ruolo che ha, anche se ovviamente non decide nulla a riguardo.

Nasce così una nuova diatriba tra le due donne, dove nessuna delle due vuole cedere nulla all’altra.

Tina coinvolge anche Ida Platano che va a riprendere la sedia che era stata messa fuori e si può continuare con il programma, ovviamente la nota opinionista non ha assolutamente preso bene quello che è successo.

Si avvicina quindi a Gemma e Maria la invita a mantenere la calma, ma la donna sembra non aver ascoltato le parole della padrona di casa.

Sembra quasi che da un momento all’altro possa succedere qualcosa di particolare, come una “rissa”, ma fortunatamente non succede nulla.

Gemma si siede a terra e Tina torna a sedersi al suo posto, e la regia stacca da loro due e punta l’attenzione su Ida.

Insomma come sempre le puntate di Uomini e Donne sono una garanzia che qualcosa di particolare accade sempre.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto in studio nel programma condotto da Maria De Filippi? Siete d’accordo con una delle due donne, oppure no?