Lavaggio: ecco cosa utilizzare per ottenere un bucato perfetto

Lavaggio: ci sono degli accessori utilissimi per facilitarlo ed ottenere una perfetta stiratura del bucato! Scopriamoli insieme.

Più o meno tutti ci saremo ritrovati o ci ritroviamo a dover fare il bucato dei panni sporchi. La lavatrice viene in nostro soccorso e facilita, in modo da rendere un po’ meno faticosa, la pulizia. Ma per ottenere un bucato perfetto e una stiratura ad hoc come si può fare? Se non si possiedono i gusti accessori potrebbe tramutarsi in un lavoro molto sfiancante.

Non sono in molti ad essere a conoscenza della possibilità di riuscire a semplificare la pulizia del bucato, il lavaggio e la stiratura. Esistono degli accessori utili e dei trucchi che evitano di appesantire tutte queste operazioni. La conoscenza di questi metodi contribuirà a donarvi uno spirito di approccio migliore verso questo tipo di lavoro domestico.

Lavaggio: cosa facilita la pulizia, il lavaggio e la stiratura?

Tenere tutto l’occorrente necessario a portata di mano: se avete una stanza adibita a questo tipo di pulizie cercate di riporre detersivi, spazzole per abbigliamento, prodotti per lo stiraggio e la stesura del bucato il più vicino possibile. In caso non abbiate uno spazio specifico, comunque dedicategli un posto unico, in una zona della casa che vi è comoda.

Cesto della biancheria sporca: optate per uno che abbia le ruote. È più semplice da trasportare e posizionare vicino alla lavatrice per procedere con il lavaggio. Se avete lo spazio necessario potreste disporre vari cesti per la divisione in bucato chiaro, scuro e colorato.

Sacchetti per il bucato: utilizzarli per i capi più delicati, in modo tale da non danneggiarli durante il lavaggio in lavatrice.

Cestello per il bucato bagnato: un supporto come questo è molto utile e garantisce un trasporto più sicuro, meno difficoltoso e faticoso della biancheria bagnata, prima di procedere a stenderla.

Grucce: semplificano la stiratura e sono fondamentali, ad esempio, per le camice perchè evitano la comparsa delle pieghe.

Asse da stiro pieghevole: l'ideale è appenderla direttamente al muro perchè è abbastanza difficile da trasportare, in questo modo all'occorrenza basterà aprirla ed il gioco è fatto.

