Lavastoviglie: ecco cosa posso lavare veramente

Usate la lavastoviglie correttamente? In questo articolo vi parleremo del corretto utilizzo di questo ingegnoso strumento.

La lavastoviglie è uno strumento domestico che gran parte delle persone utilizza abitualmente, ma ne usufruiamo correttamente? Pochissimi soggetti pensano di dover leggere le istruzioni, in realtà questo passaggio è fondamentale perché non tutte sono omologate per il lavaggio di tutti i materiali. Nel prossimo paragrafo analizzeremo in particolare gli oggetti in ferro, alluminio, antiaderenti e di rame, per capire se effettivamente quest’ultimi possano essere inserito o meno nella lavastoviglie. Vediamo insieme i dettagli.

Lavastoviglie: tutto quello che c’è da sapere

Ferro: questo materiale è molto resistente al calore . Moltissime pentole sono realizzate in ferro, proprio perché questo le rende molto più longeve. Potrete inserire qualsiasi oggetto di ferro della lavastoviglie, questo non porterà nessuna conseguenza.

questo materiale . Moltissime pentole sono realizzate in ferro, proprio perché questo le rende molto più longeve. Potrete inserire qualsiasi oggetto di ferro della lavastoviglie, questo non porterà nessuna conseguenza. Copertura antiaderente: tecnicamente, la copertura antiaderente non è stata realizzata con l’obiettivo di mantenersi nonostante i lavaggi in lavastoviglie. Di conseguenza, a lungo andare, la pentola in questione potrebbe risultare usurata. Nel caso in cui abbiate strumenti di questo tipo, a meno che non ci siano chiarificazioni sulle istruzioni della lavastoviglie, è meglio lavare tutto a mano.

