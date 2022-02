Melissa Satta: le parole forti su Boateng

Melissa Satta torna a parlare della rottura con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Questa volta la showgirl ha usato parole piuttosto forti e ora sogna una famiglia con il suo nuovo compagno. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Melissa Satta è sicuramente una delle donne più belle ed apprezzate dal pubblico a casa, in passato ha fatto sognare milioni di italiani con i suoi stacchetti sul bancone di Striscia la Notizia.

Oggi, nonostante si sia allontanata dal mondo dello spettacolo, continua a far innamorare i followers con i suoi scatti super seducenti. Su Ig è sempre molto seguita, infatti il suo profilo conta più di 4 milioni di seguaci.

Sabato l’abbiamo vista come ospite di Verissimo, la Satta durante la trasmissione è tornata a parlare del suo ex marito Kevin Prince Boateng.

Questa volta le sue parole sono state piuttosto pesanti, andiamo a scoprire cosa ha confessato a Silvia Toffanin.

Melissa Satta sull’ex Boateng “Non l’ho vissuta bene”

Melissa Satta e Kevin Boateng sono stati insieme per moltissimi anni, ora è passato quasi più di un anno dalla loro separazione e per la prima volta, la showgirl, ha deciso di parlare pubblicamente spigando come sono andate realmente le cose.

La Satta durante l’intervista ha rivelato di essere felicemente fidanzata con Mattia Rivetti, un giovane imprenditore di cui si è perdutamente innamorata, tantoché sta già pensando di allargare la famiglia. Le sue parole sono state “Ho trovavo una persona diversissima da quello che ho avuto in passato e sono molto felice di questo, vuol dire che sto crescendo perché cerco delle cose diverse. Mi piace molto questa nuova versione di me”

Invece ricordando la storia finita con Boateng ha ammesso “Non me l’aspettavo, non è stata una mia scelta, Ho cercato di fare il possibile, ma non è andata come speravo“, probabilmente Melissa sperava di aggiustare le cose, ma purtroppo la crisi è stata troppo forte.

La showgirl ha quindi ammesso di aver sofferto molto dopo la separazione dal noto calciatore e ha anche aggiunto “Oggi abbiamo Maddox come obiettivo comune, anche se siamo lontani perché lui gioca a Berlino e io vivo a Milano“.

Anche Boateng ha ritrovato l’amore con la modella Valentina Fradegrada, i due nonostante si siano conosciuti qualche mese fa hanno già fatto un tatuaggio di coppia: lei sulle dita ha tatuato la scritta “Boa”, mentre sulle sulle dita ha inciso “Vale.