Gemma Galgani: la rivelazione su U&D che non ti aspetti

Uomini e Donne: Gemma Galgani rivela alcuni dettagli sul programma e svela le sue emozioni durante la prima chiamata di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio le sue parole e di cosa si tratta.

Gemma Galgani è senza dubbio il personaggio più discusso di Uomini e Donne, da diversi anni frequenta lo studio di Maria De Filippi ma purtroppo non è ancora riuscita a trovare il vero amore.

Molti fan e gli stessi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, pensano che la nota dama non abbia nessun interesse nel trovare l’uomo giusto per lei, ma che al contrario voglia solo avere visibilità e farsi notare.

Nonostante questo Gemma è anche molto amata, infatti è anche seguitissima sui social da moltissimi giovani, qualche ora fa ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine in cui ha raccontato le sue emozioni durante la sua prima entrata in studio di moltissimi anni fa.

Vediamo insieme le sue parole.

Gemma Galgani racconta la chiamata a Uomini e Donne

Qualche ora fa Gemma ha pubblicato sul suo profilo Instagram un vecchissimo video che ha scioccato i fan. La nota dama ha voluto ricordare i primi momenti in cui è arrivata a Uomini e Donne, un’emozione per lei indimenticabile.

Nella descrizione del post ha scritto “Il Magazine di questa settimana per me è a dir poco emozionante… racconto la chiamata a Uomini e Donne e la mia prima puntata! Da condividere con voi tutti”.

Ora non ci resta che aspettare l’uscita del Magazine di Uomini e Donne per leggere l’intervista completa di Gemma Galgani. Per il momento la dama non è ancora riuscita a trovare il vero amore, soprattutto dopo l’ultima delusione con Massimiliano Bartolini.

Gli appassionati di UeD hanno sicuramente seguito il momento in cui il 71 enne ha confessato di provare interesse verso Nadia Marsala.

Anche lui ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha spiegato cosa è successo con Gemma e il motivo per cui ha rinunciato a frequentarla: “L’istinto di Gemma quindi mi ha colpito e affascinato, però l’amore è una questione di battiti cardiaci che purtroppo non hanno risposto alle avances di Gemma“.

Per scoprire cosa succederà non ci resta che aspettare la prossima puntata di Uomini e Donne.