I soliti Ignoti: Amadeus ha un problema, ecco quale

Amadeus ferma la messa in onda de I soliti ignoti, il presentatore deve concentrarsi per le 6 puntate di Sanremo. Intanto fa una richiesta inaspettata sui social, vediamo insieme di cosa si tratta.

Sembra tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo, il pubblico aspetta con ansia questo lieto evento e finalmente stasera rivedremo l’Ariston colmo di spettatori.

Nonostante la capienza 100% ovviamente non mancheranno le misure di precauzione contro il virus, tra cui distanziamento, ingresso solo con Super green pass e mascherine Ffp2.

Questo sarà il terzo anno in cui vedremo Amadeus alla conduzione e alla direzione artistica del Festival, anche lui non sta nella pelle ma intanto ha dovuto stoppare la messa in onda dei Soliti ignoti.

Intanto, qualche ora fa, il noto presentatore ha fatto una richiesta molto particolare sui social. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Amadeus cerca identità nascoste, intanto lo stop de I soliti Ignoti

Ieri, lunedì 31 gennaio 2021 è stato l’ultimo appuntamento di Soliti Ignoti con Amadeus. Il presentatore deve tornare alla conduzione del Festival di Sanremo, infatti per ben sei serate, l’amato programma non andrà in onda.

Intanto tutto sembra pronto per il festival della canzone italiana che inizierà alle 20.45 circa, preceduto dal PrimaFestival. Nel mentre Amadeus ha pubblicato un annuncio sulla pagina ufficiale di Facebook in cui ha annunciato l’apertura dei casting per la ricerca delle nuove identità nascoste per le prossime puntate.

L’annuncio dice “Sei un performer d’eccezione? Hai abilità fisiche o artistiche fuori dal

comune che non vedi l’ora di mostrare al pubblico di Rai1? Partecipa come “identità nascosta” alla prossima edizione inviando un’email a solitiignotiilritorno@endemolshine.it.“

Per chi fosse interessato a partecipare ricordatevi di indicare tutti i vostri dati (nome, cognome e recapiti telefonici) e di allegare un video di 60 secondi in cui vi esibite. Cosa stai aspettando? manda anche tu la tua candidatura per partecipare al programma.