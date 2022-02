Occhiali e mascherina FFP2: il trucco per non farli appannare

Se anche tu hai questo problema che ti mette in difficoltà, ecco un trucco per non far appannare gli occhiali quando indossi la mascherina FFP2

In tempi di Coronavirus sono emerse nuove esigenze legate alla nostra quotidianità. Questa è stata stravolta dall’utilizzo di un particolare strumento, fondamentale per evitare la diffusione del coronavirus: la mascherina.

C’è chi non la sopporta, chi invece riesce ad indossarla tranquillamente. Ma una particolare difficoltà è stata registrata da chi indossa gli occhiali e la mascherina FFP2. In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti un trucco per non far appannare gli occhiali quando indossi la mascherina FFP2.

Ecco il trucco per non far appannare gli occhiali quando indossi la mascherina FFP2

La pandemia ci ha costretti a prendere confidenza con il mondo delle mascherine e delle precauzioni. Tuttavia, chi è solito indossare gli occhiali spesso si ritrova con una difficoltà in più rappresentata dall’offuscamento della vista.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: RIESCI A VEDERE L’UNICO GATTO DIVERSO IN 15 SECONDI? IMPOSSIBILE

Spesso, infatti, indossare la mascherina crea una sorta di condensa che va ad appannare gli occhiali e a creare difficoltà alla vista. In questo articolo, quindi, vogliamo parlarti di un trucco per non far appannare gli occhiali quando indossi la mascherina FFP2.

Se all’inizio sembra un inconveniente quasi simpatico, in realtà l’appannaggio degli occhiali può rappresentare un vero e proprio problema, a cui va trovata una soluzione concreta. Ecco, dunque, alcuni rimedi per risolvere il problema.

Scegli bene la mascherina

Possiamo provare a risolvere il problema alla radice. Scegliere una mascherina adatta alle tue esigenze potrebbe in qualche modo evitare l’appannaggio deli occhiali. Esistono infatti delle aziende che producono mascherine di diverse misure, in modo da permettere loro di adattarsi meglio al viso di chi le indossa.

Se non riesci a trovare una mascherina di misura adatta, puoi provare a cambiare gli elastici o ad acquistare un gommino elastico da applicare dietro la nuca. Questo ti permetterà di stringere e far aderire in maniera ottimale la mascherina;

Utilizzare prodotti per gli occhiali

Un ulteriore trucco per non far appannare gli occhiali quando indossi la mascherina FFP2 è quello di utilizzare alcuni prodotti utili per gli occhiali. Lavare gli occhiali con sapone per piatti, shampoo o dopobarba potrebbero infatti limitare i danni.

Utilizzate questi prodotti con acqua tiepida per lavare le lenti e lasciate asciugare senza utilizzare nulla. Non utilizzate prodotti aggressivi come la pasta del dentifricio, questa infatti potrebbe danneggiare l’integrità della lente;

LEGGI ANCHE –> TEST: QUAL È LA PRIMA COSA CHE VEDI? RIVELA TANTISSIMO DI TE

Sigillate la mascherina

L’ultimo consiglio utile è quello di provare a sigillare la parte superiore della mascherina. Questo vuol dire che si evita che l’aria fuoriesca dalla parte superiore e vada quindi ad appannare gli occhiali. Esistono infatti dei clip per mascherine utili proprio in questo senso. La loro funzione è quella di “sigillare” la mascherina sul setto nasale e impedire che l’aria confluisca negli occhiali.