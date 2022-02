Cioccolato terapia: 4 benefici che non immagini

Il cioccolato ha il potere magico di infondere felicità e buon umore, inoltre può vantare altri 4 benefici incredibili.

Il cacao è una gemma rara, considerata addirittura divina dal popolo dei Maya e dagli Aztechi, essi infatti lo utilizzavano per favorire la buona sorte e la prosperità. L’Occidente lo conobbe grazie alle esplorazioni di Cristoforo Colombo, il quale stregò l’Europa con il suo aroma e il gusto inconfondibile. Oltre ad essere un vero piacere per la gola, il cioccolato vanta diverse sostanze benefiche per l’organismo, tra cui la vitamina B, il magnesio, calcio, amminoacidi essenziali, proteine, polifenoli ed energizzanti. Inoltre, come se non bastasse, può essere utilizzato come rimedio contro l’insonnia: basta consumarne un pezzetto extra-fondente prima delle 17 del pomeriggio, questo piccolo gesto stimolerà il sonno. Per di più, esiste un utilizzo alternativo di questa miscela avvolgente: avete mai sentito parlare della cioccolato terapia?

Cioccolato terapia – 4 benefici per la pelle

La cioccolato terapia consiste nell’applicazione di una miscela abbondante di cioccolato in tutto il corpo, a seguito di una pulizia profonda della pelle. Si lascia agire per 20 minuti, mantenendo una coperta, in modo da favorire il completo assorbimento delle sostanze benefiche. Dopodiché si fa una doccia tiepida per rimuoverlo. Questa pratica apporta diversi benefici al nostro corpo: prima di tutto – grazie alla teobromina – si stimola la circolazione del sangue, rilassando in questo modo i vasi sanguigni e stabilizzandone la pressione. In secondo luogo, non possiamo non fare riferimento agli effetti anti-stress: l’aroma – unito alla presenza di endorfine – generano una sensazione di benessere corporeo e mentale.

Inoltre, alcuni studi hanno confermato che il cioccolato abbia la capacità di combattere lo stress ossidativo, responsabile dell’invecchiamento cellulare. Di conseguenza, il consumo (extra-fondente) associato alla terapia cutanea, consente di avere una pelle più sana, elastica e luminosa. Infine, oltre all’effetto anti-age, il cioccolato vanta anche proprietà drenanti e antiossidanti, ottime per combattere la più grande nemica delle donne: la cellulite. Non esistono studi scientifici e concreti a questo riguardo, tuttavia molte testimoni hanno affermato di aver riscontrato effetti positivi sulle zone critiche. A quanto pare, la cioccolato terapia può vantare il potere di smussare e limitare la buccia d’arancia, rendendo la pelle più tonica ed uniforme. Dati tutti questi benefici, perché dunque non provarla?