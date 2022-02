Uomini e Donne, Andrea Nicole in forte difficoltà: cosa è successo all’ex-tronista, a sorpresa di nuovo in studio da Maria De Filippi.

Grande ritorno al dating show di Maria De Filippi. Sono passati solamente pochi mesi da quando l’ormai ex-tronista Andrea Nicole ha scelto Ciprian, scatenando però il caos in studio; i due infatti sono stati insieme all’insaputa della redazione e dunque la scelta è stata ‘obbligata’, lasciando gli opinionisti e Alessandro sotto shock.

Stando alle anticipazioni direttamente dalle registrazioni, la coppia tornerà in studio (insieme a Fabio e Isabella) per aggiornare sulla loro relazione e cercare magari di chiarire nuovamente la situazione; un periodo comunque denso di emozioni per la Conte, che a quanto pare si è trovata in forte difficoltà.

Uomini e Donne, Andrea Nicole in forte difficoltà: il suo racconto

La donna ha da poco festeggiato il suo compleanno, passato ovviamente con Ciprian; per l’occasione, ha deciso nuovamente di sfogarsi coi fan che la seguono comunque ancora con grande affetto, precisando alcune situazioni del programma.

In primis è partita da una confessione: “Quando è mal tempo se ne va il buon umore, è un momento che odio” le sue parole. Di certo, il buon umore le è andato via (almeno lì per lì) anche con gli attacchi subito dopo la situazione con Ciprian; su tutti Gianni Sperti, ma anche l’altro corteggiatore Alessandro Verdolini.

A Uomini e Donne Magazine, Alessandro ha ammesso di essersi sentito preso in giro e non rispettato; per questo ha apprezzato ancora di più il comportamento dell’altra ex-tronista, Roberta Giusti, che alla fine ha scelto Samuele.

Nonostante la bufera, la Conte ha confessato sui social di aver solamente sbagliato a non aver avvisato la redazione dell’incontro con Ciprian e della notte insieme; non si preoccupa però troppo delle critiche, che fanno parte del gioco. Si sente in pace con sé stessa e questo pare bastarle; non deve dimostrare nulla a nessuno e si sente anche fiera della donna che è diventata. Cosa le diranno in studio?