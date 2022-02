Amore: perchè scatta la passione per un uomo impegnato

Coppia: Andiamo a scoprire i motivi che spingerebbero alcune donne a provare attrazione verso un uomo già impegnato.

Succede molto spesso che molte donne provano attrazione verso un uomo già fidanzato da molto tempo o sposato. Spesso scatta anche il senso di competizione, ma non solo: alcune si innamorano proprio di un uomo già impegnato. Ma come mai succede questo?

Per molte donne avere un compagno affidabile e valido è molto importante. Ma spesso lo trovano in uomini che sono già impegnati. Questo succede perché vuol dire che è un uomo che offre una certa stabilità.

Infatti, se resiste alle vostre avances e resta, quindi, fedele alla sua compagnia vuol dire che è un compagno che ci tiene alla sua dolce metà. Ma questo potrebbe far soffrire molto. Se, invece, alla fine cede e riuscite a stare finalmente con lui, forse, potreste soffrire lo stesso. Infatti, avrete paura che possa cedere alle avances di un’altra donna mentre sta con voi.

Uomini impegnati: perché le donne sono attratte da loro?

Forse quello che vi attrae di più è anche solo il piacere di fare qualcosa di “proibito”. Infatti, forse vi potrebbe piacere anche solo il desiderio di portarlo via a qualcuno, che sia vostra amica o meno.

O molto probabilmente non vi piace avere nessun legame. Se voi siete “l’altra persona” vuol dire infatti che non vi piace avere essere la fidanzata ufficiale. Ma non sempre è facile sostenere questo ruolo: verrete sempre dopo sua moglie (o la sua fidanzata).

C’è però un limite che non dovrebbe essere mai superato: infatti, se l’uomo su cui avete posato gli occhi è sposato con figli piccoli, forse non è il caso di provarci. O anche se è il fidanzato (o il marito) di una vostra cara amica o anche di vostra sorella.

Però, se proprio lo volete fare vostro, e non riuscite a stargli lontano dato che siete molto innamorati, dovete essere sicure che la sua storia non funzioni più molto bene.

Essere l’altra persona, però, dobbiamo dirlo, non è molto facile. Dovete essere sicure che quello che provate per lui è vero amore e che non fate solo per un’infatuazione o solo perché siete molto competitive.