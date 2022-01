Amore: hai preso peso? Ecco cosa vuol dire

Molti associano l’aumento di peso ad un malessere interiore, in realtà – in amore – non funziona così. Vediamo insieme il recente studio.

Generalmente, un aumento significativo di peso viene associato ad un malessere interiore. Una buona percentuale degli esseri umani infatti, sfoga la propria frustrazione sul cibo. Lo stress per gli esami universitari, le riunioni al lavoro, la noia, i desideri mancati, lacune affettive – sono tutti elementi che contribuiscono alla sensazione di vuoto. L’uomo medio colma questo vuoto proprio con il cibo, in particolare con il cibo spazzatura. Tuttavia, esiste una particolare situazione in cui l’aumento di peso simboleggia, al contrario, un momento di estremo benessere. Stiamo parlando proprio dell’agognato amore e della vita di coppia che ne comporta. Sembra infatti, che il benessere sentimentale porti a mettere su qualche chilo. Vediamo insieme il recente studio.

Relazione: se stai bene compaiono le maniglie dell’amore

Un gruppo di ricercatori ha tenuto sotto controllo il peso di 169 coppie, associato poi ad un questionario che rilevasse l’essenza del rapporto. A quanto pare, dallo studio è emerso che – nella maggior parte dei casi – l’aumento di peso era associabile ad un completo benessere tra i due innamorati. Perché succede questo? Per due motivi principali, uno psicologico e uno puramente scientifico.

In primo luogo, nel momento in cui ci sentiamo amati ed appagati nel rapporto con i nostro partner, in sostanza non necessitiamo più di essere perfetti fisicamente. Di conseguenza, ci si comincia a lasciar andare dal punto di vista alimentare e di fitness giornaliero. Se al nostro partner piacciamo così come siamo, perché mai dovremmo distruggerci in palestra? In secondo luogo invece, l’aumento di peso è associabile alla produzione di un ormone specifico: la noraepinefrina, responsabile dello stimolo dell’appetito. Quando siamo in compagnia della nostra anima gemella e ci sentiamo felici e sereni, ci viene voglia di mangiare. Chi rinuncerebbe a dei romantici pancake di mezzanotte in dolce compagnia, sotto le stelle, mentre tutto tace? Cosa fare quindi? Semplice: continuare a tenere sotto controllo la propria salute fisica, ricordandoci di continuare ad amarci proprio come amiamo il nostro partner.