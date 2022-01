Federica Nargi, lo spacco della gonna è infinito: quanta eleganza e sensualità per l’ex-velina, veramente bella come una dea.

Il profilo Instagram di Federica Nargi è praticamente ‘on fire’, e questo non soltanto per i continui post che appaiono, ma soprattutto per la dirompente bellezza dell’ex-velina mora di Striscia la Notizia.

Tra vacanze e impegni come testimonial, la showgirl non smette mai di mostrare ai suoi tantissimi follower la sua bellezza mediterranea; lo spacco della gonna nella nuova foto è infinito.

Federica Nargi, lo spacco della gonna è infinito: selfie da urlo per l’ex-velina

Dopo l’esperienza in tv come concorrente di Tale e Quale Show, la 31enne romana pare stia vivendo un nuovo momento di pausa dalla tv, in attesa di buttarsi a capofitto su un nuovo progetto, come successo per il programma di Carlo Conti.

Recentemente, la Nargi si è goduta una piacevole vacanza alle Maldive insieme alla famiglia, sfoggiando ancora una volta un corpo mozzafiato; tornata alla normalità italiana, non ha nessuna intenzione di smettere di mostrare la sua bellezza.

Con un nuovo post, Federica ha postato un nuova foto che si è scattata davanti ad uno specchio, in vista di una serata passata fuori; l’outfit scelto è un completo fatto da un maglione corto con bottoni e una lunga gonna, con uno spacco infinito sulla gamba destra.

Oltre a mostrare una silhouette da urlo, l’outfit (chiuso con degli stivali neri ai piedi) evidenza le curve della showgirl, con la foto che mette in primo piano la sua lunga gamba, piegata per la posa.

“Last night” scrive la Nargi nella didascalia del post, che una volta pubblicato ha raccolto subito tantissimi mi piace da parte di amici e non; nei commenti, il pubblico si sbizzarrisce per esprimere il suo apprezzamento alla showgirl.

“Se la bellezza fosse illegale, tu dovresti essere all’ergastolo” scrive un fan, lanciando un paradosso piuttosto ‘macabro’ ma che comunque esprime pienamente l’effetto della Nargi sui suoi fan, e non solo.