Sanremo 2022: ecco a cosa serve la nave appena arrivata

Amadeus annuncia le grandi novità per uno splendido Sanremo 2022: intanto arriva una nave sulla riviera, ecco perché

Mancano pochissime ore all’inizio del Festival di Sanremo 2022. Il Festival della musica italiana verrà trasmesso anche quest’anno e i protagonisti stanno scaldando i motori per assicurare ai telespettatori uno spettacolo unico e indimenticabile.

Intanto, il presentatore e direttore artistico del Festival, Amadeus, si prepara a condurre le 5 serata della kermesse più famosa del nostro paese. Il conduttore annuncia grandissime novità e parla della nave appena giunta sulla riviera. Ecco di cosa si tratta.

Amadeus a Sanremo 2022: ecco a cosa serve la nave

Domani sera, primo febbraio, inizierà finalmente Sanremo 2022. Tutto è pronto per il più grande evento televisivo dell’anno e il conduttore, Amadeus, ha svelato quelle che saranno meravigliose novità. Le carte in tavola sono ormai tutte scoperte e i telespettatori non vedono l’ora di assistere allo spettacolo.

Ad anticipare quello che succederà durante la kermesse più famosa d’Italia è stato lo stesso Amadeus che, durante la puntata di Che Tempo Che Fa di ieri sera, ha parlato di alcune curiosità. Il padrone di casa ha annunciato a Fabio Fazio quello che accadrà durante il Festival.

Il presentatore ha annunciato ai telespettatori di Che Tempo Che Fa quella che è una novità tanto voluta dal conduttore siciliano. Si tratta di una nave da crociera della musica che, in questi giorni, è giunta proprio per rendere omaggio al più grande spettacolo del nostro Paese.

“Da ieri sera a Sanremo c’è una nave da crociera bellissima proprio davanti alla Riviera – ha annunciato Amadeus – Ci saranno grandi ospiti per tutta la settimana e due nostri amici: Fabio Rovazzi e Orietta Berti”. Quest’ultima, infatti, sarà “la regina” della nave.

Ma tra le novità più attese ed eccitanti c’è sicuramente la conferma di Fiorello alla co-conduzione di Amadeus. Il comico più amato in Italia è arrivato ieri a Sanremo e sarà presente sul palco dell’Ariston. Tuttavia, ancora non è chiaro quando e come sarà presente il comico siciliano.

Dunque, prepariamoci ad assistere ad un grandissimo spettacolo, ricco di musica, divertimento e colpi di scena. L’appuntamento per assistere alla kermesse è per il 1° febbraio 2022, alle 20:40 ovviamente su Rai 1.