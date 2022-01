U&D, Maria de Filippi contro Gemma Galgani: ecco cosa è successo al dating show fra la conduttrice e la storica dama torinese.

Da anni ormai Gemma Galgani è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne; dopo tante delusioni e tante apparizioni, non ha però ancora trovato l’amore e questo 2022 pare non essere iniziato per lei nel migliore dei modi.

Dopo la delusione con Leonardo, la Galgani ha incassato il rifiuto di Massimiliano, un uomo del parterre che la torinese aveva subito adocchiato; adesso, contro di lei, ci si mette anche la De Filippi.

U&D: Maria de Filippi contro Gemma Galgani, ecco cosa succede

Quando si parla di Gemma, le polemiche in studio non mancano mai; la dama torinese però, nonostante questo, continua a cercare di trovare l’amore al programma della De Filippi.

Di recente, per lei è tornato di nuovo Leonardo, col quale si era lasciata in pessimo modo: una fonte ritenuta da lei affidabile le ha infatti confessato diverse cose brutte che il cavaliere avrebbe detto nei suoi confronti.

Leonardo è tornato per avere una seconda possibilità, ma la Galgani è apparsa titubante. “La fiducia non è una cosa che recuperi così facilmente, in un attimo. Non riesco a superare quello che è successo quello che mi è stato detto, sono state cose pesanti” le parole di Gemma, forse ancora interessata a Leonardo ma comunque ferita.

Come al solito, Tina Cipollari non ha perso occasione per attaccare la dama, invitandola a decidere cosa fare. “Non possiamo stare qui ad aspettarti fino al Tg5. Non ti devi andare a sposare, devi dire sì o no” ha affermato l’opinionista, con la sua solita veemenza.

A questo punto, mentre la Galgani continuava a risultare piuttosto indecisa sul da farsi, è intervenuta anche la De Filippi, esprimendo in pratica lo stesso concetto già comunicato dalla sua opinionista.

“Basta che ti decidi Gemma. Se ne deve andare o deve rimanere?” interviene decisa la conduttrice, con la dama che decide di dire addio al cavaliere. Riuscirà quest’anno a trovare l’amore? Le cose sembra proprio non siano partite per il verso giusto.