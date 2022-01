Amici 21: Todaro contro la Celentano ha esagerato? Il web si rivolta

Ma non solo, dopo la puntata, Todaro ha continuato a scherzare sull’argomento anche sui social, queste sono state le sue parole “Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire “maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”.

I fan non hanno apprezzato per nulla l’intervento dell’insegnate infatti sotto al post non sono di certo mancati i commenti negativi, eccone alcuni:

Raimondo Todaro che dopo la battuta lurida e sessista alla Cele continua a fare il ratto pure su ig e voi ridete e lo difendete solo perché è il prof dei vostri protetti.

Come direbbe una vera regina “noi donne abbiamo due palle così e non abbiamo bisogno di questo”#Amici21 pic.twitter.com/OIztpTFJkS — nicole 🌎 (@stanamysmile) January 23, 2022

Il post di Raimondo Todaro è assolutamente imbarazzante e riprende gran parte degli stereotipi misogini che ogni giorno si cerca di abbattere, quindi è inutile riempirsi la bocca di belle parole se poi si mette like. Professionisti in primis, vergognatevi. #amici21 — Luce🧁 (@HikariLuci) January 23, 2022

Voi cosa ne pensate? date ragione a Raimondo Todaro oppure ad Alessandra Celentano?