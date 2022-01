Raoul Bova a processo: ecco il motivo e cosa rischia

Raoul Bova a processo: l’attore è coinvolto in un episodio per cui ha perso la testa. Scopriamo il motivo e cosa rischia.

Il celebre attore è coinvolto in un episodio, che ha visto la compagna protagonista. Raoul Bova va a processo perchè ha perso la testa nei confronti di un’automobilista che stava per investire Rocio Munoz. Capiamo il motivo che lo ha spinto ad agire in questo modo e cosa rischia.

La vicenda risale al 27 aprile del 2019. Raoul Bova e Rocio Munoz si trovavano nei pressi del mercato di via Amiterno (San Giovanni). La coppia, dopo essere stata a pranzo in un ristorante della zona, era diretta nel parcheggio per recuperare la macchina. Poco dopo essere usciti dal ristorante è sopraggiunta un’auto e la Munoz ha rischiato di essere investita. Raoul, per questo episodio, è accusato di minacce, lesioni e violenza privata ai danni dell’automobilista.

Raoul Bova a processo: “Ti ammazzo”, l’attore era furioso

Alla guida dell’automobile l’avvocato Matteo Vincenzo Cartolano, di 42 anni. Raoul è uscito di sé. Stando alle ricostruzioni si sarebbe avvicinato alla macchina, si legge negli atti: “Apriva lo sportello lato guida e afferrava il Cartolano per il braccio sinistro e lo trascinava”. La discussione sarebbe degenerata con l’attore che strappò il telefono dalle mani di Cartolano sferrandogli un pungo sul braccio e la spalla sinistra.

La Munoz, parte civile nel processo, era riuscita a schivare il pericolo. L’avvocato non l’avrebbe neppure sfiorata, ma risulta comunque accusato di violenza privata per la manovra azzardata con cui poteva rischiare di investirla. L’avvocato dichiara: “Ho fiducia nella giustizia, so di non aver fatto nulla di male”.

Rocio e Raoul: smentita una presunta crisi di coppia

Rocio Munoz si era presentata senza il suo cavaliere alla premiazione del “Cinemagia Awards”. Si sono diffuse subito alcune voci su una presunta crisi di coppia. I rumors sono stati smentiti proprio da Raoul che ha rivelato di aver fatto tardi sul set di Don Matteo. L’attore entrerà a far parte del cast della prossima stagione. Nonostante le vicende per cui sono coinvolti, la coppia è più affiatata che mai.