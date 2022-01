Fedez, incidente in montagna dopo il Covid, ecco come sta

Fedez: incidente in montagna. Il rapper, in vacanza con la moglie Chiara, è stato protagonista di un episodio tragicomico. Cosa è successo?

Al rapper milanese il Covid non bastava. È stato protagonista di un incidente in montagna alquanto bizzarro. L’inizio del 2022 per lui è partito col “botto”. E che “botto”. Essendosi negativizzato di recente la vacanza, da che doveva essere un modo per riprendersi e tornare a vivere un po’ di più al di fuori delle mura di casa, si è trasformata in uno spettacolo tragicomico.

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni senza freni: la foto è da bollino rosso

Fedez si trovava sulla neve con la moglie Chiara Ferragni. Dopo poche ore è avvenuto l’incidente da cui il rapper ha riportato alcune ferite sul viso. Scopriamo la dinamica e i risvolti ironici del caso. Con la famiglia “The Ferragnez”, in particolare con Fedez, le risate sono assicurate.

“Mi sono aperto la faccia”: Fedez mostra ai suoi followers la dinamica dell’incidente

Non si tratta di nulla di grave. Fedez nelle storie, sul suo profilo Instagram, non ha avuto problemi nel mostrare, ai suoi seguaci, il video dell’incidente da cui ha riportato una ferita sul mento. La causa? Uno slittino per bambini. Ormai, lo slittino è diventato per lui uno sport estremo, le sue parole mettono in luce proprio questo aspetto:

“Non farò mai più lo slittino per bambini ragazzi. Mi sono aperto la faccia”.

Nelle storie successive spunta pure Chiara Ferragni. I due sono appaiono sereni, si respira un clima scherzoso dai video. Fedez, infatti, ironizza dicendo:

“Mi piace fare il macho con mia moglie”.

Nei video sentiamo l’imprenditrice digitale consigliare al marito di lavare via il sangue dal mento. Lei è l’artefice della vacanza. Chissà se Fedez avrebbe preferito rimanere un altro po’ in casa?

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni: cifra folle per il soggiorno in Svizzera, eccola!