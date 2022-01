Emma Marrone riserva delle parole inaspettate e amorevoli per Stefano De Martino. Ecco cos’è successo negli ultimi giorni.

Dopo giorni, mesi ed anni, Emma Marrone è tornata a parlare del suo storico ex fidanzato Stefano De Martino. E’ passata un’eternità da quella tragica puntata del serale di Amici, in cui il ballerino dovette subire i fischi – insieme a Belen Rodriguez – a seguito del tradimento arrecato alla talentuosa Brown. Dopo quel giorno, i rapporti rimasero tesi per qualche tempo, fino a quando Emma abbracciò in diretta Belen davanti a tutti, dimostrando che ormai l’accaduto fosse per lei acqua passata.

Emma e Stefano si incontrarono poi in diverse occasioni: dai serali di Amici, alle registrazioni di Tu si que vales!, ed a tanti altri eventi mondani. Il rancore e la rabbia però sparirono progressivamente e, ad oggi, i due ex storici coltivano un rapporto pulito di stima ed affetto. Per questo motivo, il successo conquistato da De Martino con il suo nuovo programma tv non è risultato indifferente agli occhi dell’incredibile Emma Marrone.

Emma e le dolci parole per Stefano De Martino

Attenzione: non cominciate a viaggiare troppo con la mente, non stiamo parlando di nessun ritorno di fiamma, ma semplicemente di un bellissimo messaggio di auguri. Da poco infatti, ha debuttato su Raidue il nuovo programma che vede come conduttore Stefano De Martino. Stiamo parlando di Bar Stella, ispirato al locale di proprietà del nonno del ballerino. In occasione del suo debutto, Emma Marrone ha deciso di esprimere sui social tutto il suo orgoglio: la cantante ha inquadrato la trasmissione in onda, scrivendo un semplice “Proud” (Orgogliosa), tutto riservato all’affascinante ex fidanzato.

Bar Stella ha conquistato il 6,3% dello share, un ottimo risultato per una trasmissione nuova mandata in onda in seconda serata. Per questo non possiamo stupirci se la dolce Emma si senta orgogliosa di Stefano. E’ bello vedere che, nonostante tutto, i due in fondo non abbiano perso il bene e la stima reciproca che li ha tenuti legati per più di due anni.