Erano tanti i fan del ballerino che aspettavano questo momento, finalmente è arrivata la bella notizia per Stefano De Martino.

Stefano De Martino, nel corso della sua carriera televisiva, ha avuto un’evoluzione sorprendente: da ballerino professionista di Amici, ha cominciato poi il percorso da conduttore e sembra che, per ora, sia quella la strada che l’ex della Rodriguez intende intraprendere. Ha debuttato al timone di Made in Sud, per poi dedicarsi alla conduzione di Dopo stasera tutto è possibile ed ha ottenuto un grande successo.

Ad oggi, mentre l’ex moglie ha ritrovato l’amore al fianco di Antonio Spinalbese, sembra che Stefano De Martino abbia invece intenzione di dedicarsi esclusivamente alla sua carriera. Obiettivo che il ballerino sta perseguendo in maniera ottimale, dato che è prossimo a condurre un programma tutto suo. Vediamo insieme i dettagli.

De Martino – Arriva un programma tutto suo su Rai2

Stefano De Martino sta letteralmente conquistando un successo dopo l’altro e si sta dimostrando un ottimo conduttore. La sua natura da performer, la spigliatezza, la simpatia, la verve napoletana, gli hanno consentito di conquistare il pubblico a casa e soprattutto le telespettatrici italiane. Era scontato quindi che – prima o poi – l’ex allievo storico di Amici avrebbe ottenuto la conduzione di una trasmissione tutta sua.

Il programma di cui stiamo parlando porterà il nome Bar Stella, il quale fa riferimento ad un luogo molto importante per De Martino, ossia il bar di proprietà del nonno, locale in cui il ballerino passò la sua infanzia. Il programma quindi, sarà all’insegna della famiglia e De Martino entrerà in contatto con moltissimi ospiti e amici di una vita.

La trasmissione andrà in onda in seconda serata su Rai2 e il suo debutto è previsto per il mese di dicembre. Bar Stella rappresenta un esperimento della rete pubblica, la quale ha voluto investire sul talento del giovane ballerino. Le puntate previste per ora sono solo due, ma se De Martino riuscisse a portarsi a casa una buona percentuale di share, potrebbe essere che la Rai decida di prolungare la messa in onda. Che dire quindi: Buona Fortuna!